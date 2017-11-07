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Hem sınav hem emlak ilanları kökten değişti: Fen lisesi yanında daire

TEOG yerine öğrencilerin adrese göre yerleştirileceği sistemi ilk benimseyenler emlakçılar oldu. Kiralık ve satılık ev ilanlarına "Fen lisesi yakını", "Sosyal bilimler lisesi karşısı" ibareleri eklendi

Hem sınav hem emlak ilanları kökten değişti: Fen lisesi yanında daire

TEOG yerine öğrencilerin adrese göre yerleştirileceği sistemi ilk benimseyenler emlakçılar oldu. Kiralık ve satılık ev ilanlarına "Fen lisesi yakını", "Sosyal bilimler lisesi karşısı" ibareleri eklendi

07 Kasım 2017 Salı 09:52
Hem sınav hem emlak ilanları kökten değişti: Fen lisesi yanında daire
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LİSELERE geçişte  TEOG yerine gelen "mahalle okuluna dönüşü" öngören yeni sistem emlak sektöründe de kiralık ve satılık ev ilanlarının değişmesine neden oldu. Daha önce evin bulunduğu semt ya da oda sayısının öne çıktığı kiralık ve satılık ev ilanları artık "Fen lisesi yakınında", "Sosyal bilimler lisesi karşısında" şeklinde değiştirildi.

HEM SINAVI HEM EMLAK İLANLARINI KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ

Önceki gün  Milli Eğitim Bakanı  İsmet Yılmaz,  TEOG yerine gelen sistemi açıkladı. Buna göre öğrencilerin yüzde 92'si oluşturulacak eğitim bölgelerinde adreslerine göre 5 tercihlerinden birine yerleştirilecek, yüzde 8'i ise 'nitelikli' 600 liseye sınavla girecek. Yaklaşık 1,1 milyon öğrencinin adrese dayalı yerleştirmeye göre liselere yerleştirileceğinin açıklanması üzerine emlakçılar ve ev sahipleri, kiralık ve satılık ev ilanlarında "sisteme uygun" güncelleme yaptı. İlan başlıklarındaki, oda sayısı, toplu taşımaya yakınlık, dairenin yaşı, bulunduğu semt gibi seçenekler yerini okul isimlerine bıraktı. İlanlar arasında, "Çocuğunuzun geleceği için fen lisesine yakın sahibinden kiralık" ifadesine yer veren oldu.

"KİRALAR ARTACAK"

Gazete  Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre  Ankara  Emlakçılar Odası Başkanı Hacı  Ali Taylan adrese dayalı sistemin gelmesinin emlak sektöründe de değişikliklere neden olacağına değindi. Taylan, "Vatandaş, adrese dayalı yeni sistemin açıklanmasıyla tercihlerini bu yönde kullanacaktır. Ancak bu yönelim sınırlı sayıda olabilir. Aşırı yüklenme olamaz.  Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor" dedi. Çocuğu olan ailelerin iyi okullara yakın evleri tercih ettiğini kaydeden Taylan şöyle konuştu: "Bu saatten sonra okul önemli bir tercih olacaktır. Çünkü gelen müşteri bilinçli geliyor. Bu anlamda emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik etkin olabilir. Kiraların da eğitim bölgelerinde artması beklenen bir durum."

EMLAK SEKTÖRÜNDE HAREKETLİLİK BEKLENİYOR

Eğitim bölgeleri ve bu bölgeler içinde yer alacak okullar mayıs ayında açıklanacak. Sınavla öğrenci alacak aralarında proje okulların da yer alacağı 600 nitelikli okulun ismi ve kontenjanları da mayıs ayında duyurulacak. Bu tarihten sonra da emlak sektöründe hareketlilik bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet YılmazAli TaylanEKONOMİ
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