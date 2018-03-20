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20 Mart Günlük Burç Yorumu

Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı

UBER ile sarı taksi işletmecileri arasında yaşanan çekişme devam ederken sisteme tepkili olan taksicilerin yanı sıra sisteme dahil olan 2 bin taksici olduğu ortaya çıktı

Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı

UBER ile sarı taksi işletmecileri arasında yaşanan çekişme devam ederken sisteme tepkili olan taksicilerin yanı sıra sisteme dahil olan 2 bin taksici olduğu ortaya çıktı

20 Mart 2018 Salı 17:44
Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı
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SON günlerde İstanbul'daki taksiciler ve UBER arasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici UBER'e tepki gösterirken İstanbul'da UBER yolcusu taşıyan taksici sayısının da azımsanmayacak kadar fazla olduğu görüldü.

SİSTEME ÜYE OLAN 2 BİN TAKSİCİ VAR

 Habertürk'ün haberine göre, taksiciler "UBER ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama UBER Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var.

"UBER ÇOK KAZANDIRIYOR"

O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar UBER'in daha çok kazandırdığını söylüyor. Neden UBER sistemine dahil olduğunu açıklayan Sıdar, "UBER'de müşteriler saygılı, gideceğin güzargahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti UBER zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.

UBER KULLANAN MESLEKTAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir başka taksici ise UBER kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de UBER kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
UberSaldırı
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