Hem saldırıp hem kayıt oluyorlar! 2 bin taksiciden UBER çıktı

SON günlerde İstanbul'daki taksiciler ve UBER arasında gerilim hızla tırmanıyor. Birçok taksici UBER'e tepki gösterirken İstanbul'da UBER yolcusu taşıyan taksici sayısının da azımsanmayacak kadar fazla olduğu görüldü.
SİSTEME ÜYE OLAN 2 BİN TAKSİCİ VAR
Habertürk'ün haberine göre, taksiciler "UBER ekmeğimizi elimizden alıyor" diyor ama UBER Türkiye'nin verdiği resmi rakama göre İstanbul'da sisteme üye olan 2 bin taksici var.
"UBER ÇOK KAZANDIRIYOR"
O taksicilerden biri olan Bünyamin Sıdar UBER'in daha çok kazandırdığını söylüyor. Neden UBER sistemine dahil olduğunu açıklayan Sıdar, "UBER'de müşteriler saygılı, gideceğin güzargahı seçmene gerek yok, alacağım ücreti UBER zaten önceden belirliyor. Plaka sahibi olarak değil de şoför olarak destekleyenler çok" dedi.
UBER KULLANAN MESLEKTAŞLARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Bir başka taksici ise UBER kullanan meslektaşlarına tepki göstererek "Karşı olduğun bir şeyi kendin yapıyorsun. Ne farkın kaldı onlardan? Ticari taksicisin sen bir de UBER kullanmanın manası nedir" açıklamasında bulundu.
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