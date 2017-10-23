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Hem parasından hem karısından oldu! Fişteki külot evliliği bitirdi!

Evli kadın, kocasının kıyafetlerini yıkarken cebindeki alışveriş fişleri dikkatini çekti. Fişi inceleyen kadın, iç çamaşırı ve parfüm alındığını görünce boşanma davası açtı

Hem parasından hem karısından oldu! Fişteki külot evliliği bitirdi!

Evli kadın, kocasının kıyafetlerini yıkarken cebindeki alışveriş fişleri dikkatini çekti. Fişi inceleyen kadın, iç çamaşırı ve parfüm alındığını görünce boşanma davası açtı

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:55
Hem parasından hem karısından oldu! Fişteki külot evliliği bitirdi!
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GENÇ kadının, eşinin cebinde bulduğu alışveriş fişi bir evliliği bitirdi. Fişteki iç çamaşırı ve parfümü gören kadın, soluğu mahkemede aldı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren genç kadın,  İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

62 BİN TL'DEN OLDU

Bedia Ö. dava dilekçesinde "Aldıklarının benle alakası yoktu. İç çamaşırı, giyim, parfümlerimi kendim alırdım. Bana 'Bir akrabamız var sen tanımazsın onların durumu kötü onlara almıştım' ya da alış veriş yaptığım yerlerde fişleri karıştırmışlardır' gibi cevaplar verdi" dedi. Mahkeme, çifti boşarken, Ümit Ö.'nün aldattığı eşine ayda 450 TL nafaka ve 62 bin TL tazminat ödemesine karar verdi. 

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