‘Hem masada hem sahada güçlüyüz’

GÜN boyu toplantıda olan milletvekilleri ve bakanlar, günün sonunda soluğu halı sahada aldı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun takımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın takımı yeşil sahada karşı karşıya geldi. Maç öncesi ısınan milletvekilleri ve bakanlar, 30’ar dakikadan oynadıkları maçın sonunda sahadan 5-5 eşitlikle ayrıldı. Sahanın yıldızlarından birisi olan Bakan Çavuşoğlu, “Maalesef bugün hem Alanyaspor hem de Antalyaspor kaybetti. Burada maç berabere bitti. Varank bizim kardeşimiz, kaleye geçince ona kıyıp gol atmadım. Futbolda zayıflara karşı zafiyetimi bildiği için kaleye geçti. Futbol takım oyunu, bizim arkadaşların bazıları kamerayı görünce baştan sona çalım yapıyor. Oysa burada paslaşacaksın. Pas attığın zaman hem yorulmuyorsun, hem de herkes zevk alıyor. Ama golf öyle değil. Futbolu ben senede bir kere oynuyorum, o da kamplarda. Bakıyorum arkadaşlar her gün antrenman yapıyor, aramızda bir fark yok. Halı sahada fazla zorlamamak lazım, bir elektrik yüklüyor. Arkadaşlar çimde oynadıkları için burada zorlandılar. Siyasette de sporda ekip ruhuna ve takım oyununa önem veriyoruz. Biz hem sahada hem de masada güçlüyüz” diye konuştu.