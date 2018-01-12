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Hem kadın pilot hem de Türk! Binlerce takipçisi var

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nadiren görülen ünvanlardan biriydi, şimdi kadınlar için popüler bir meslek. Türkiye'de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor...

Hem kadın pilot hem de Türk! Binlerce takipçisi var

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nadiren görülen ünvanlardan biriydi, şimdi kadınlar için popüler bir meslek. Türkiye'de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor...

12 Ocak 2018 Cuma 10:42
Hem kadın pilot hem de Türk! Binlerce takipçisi var
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nadiren görülen ünvanlardan biriydi, şimdi kadınlar için popüler bir meslek. Türkiye'de sayıları her geçen gün artan kadın pilotlar sosyal medyada da büyük ilgi görüyor...

Yağmur Sarıoğlu

Yağmur Sarıoğlu

Gittikleri ülkelerden paylaştıkları fotoğraflarla adeta sosyal medya fenomeni haline gelen kadın pilotları yüzbinlere varan kişi takip ediyor.

Kadın pilotların en çok beğeni alan paylaşımları ise Küba ve Maldivler fotoğrafları oluyor. Sosyal medyadaki Türk kadın pilotlar arasında en ünlüsü ise Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu.

Yağmur Sarıoğlu'nu bu alanda Eser Aksan Erdoğan takip ediyor. Yabancı kadın pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları ise 400 bine kadar çıkabiliyor.

Yağmur Yılmaz Sarıoğlu, takipçi sayısı en fazla kadın pilot.

Hesabını 230 bin kişi takip ediyor.

Aşkım Pelin Öner

Aşkım Pelin Öner

Aşkım Pelin Öner'in 30 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Eser Aksan Erdoğan

Eser Aksan Erdoğan

Boeing 737 pilotu olan Eser Aksan Erdoğan'ın takipçi sayısı 95 bini aştı

Pınar Aktuğ

Pınar Aktuğ

Pınar Aktuğ'un sosyal medyada takipçi sayısı 30 bine yaklaşıyor.

Ece Korkmaz

Ece Korkmaz

Ece Korkmaz'ın sosyal medya hesabındaki takipçi sayısı 29 bin 500

Ebru Ünsal

Ebru Ünsal

Ebru Ünsal'ın sosyal medyada 20 bine yakın takipçisi bulunuyor.

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