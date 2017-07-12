Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hem eğleniyorlar hem serinliyorlar

Bunaltıcı sıcakların artmasıyla düzenlenen animasyon ve yarışma organizasyonlarında dereceye giren tatilcilere çeşitli ödüller veriliyor

Hem eğleniyorlar hem serinliyorlar

Bunaltıcı sıcakların artmasıyla düzenlenen animasyon ve yarışma organizasyonlarında dereceye giren tatilcilere çeşitli ödüller veriliyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 23:27
Hem eğleniyorlar hem serinliyorlar
banner404

ANTALYA'DA sıcaktan bunalanlar için turistik işletmeler alternatif eğlenceler hazırladı. Aqualand Su Parkı'nda havuz içinde sörf üzerinde ayakta durma ve su hortumu kapma yarışmaları düzenlendi. Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının 28, havadaki nem oranının ise yüzde 55 olduğu kente hissedilir sıcaklık 50 dereceye kadar çıktı. Bunaltıcı sıcakta Aqualand Su Parkı'nda eğlenceli su oyunları düzenlendi. Dalga havuzunda sörf tahtası üzerinde ayakta durma yarışması, hemen ardından havuz içinde su hortumu yakalama yarışması düzenlendi. Buz gibi su akan hortumla havuz içinde birbirlerini ıslatmaya çalışan gençler bir yandan serinlerken diğer yandan doyasıya eğlendi.
TAKIM HALİNDE YARIŞ YAPILDI
İkişerli takımlar halinde yarışan genç kızlar hortumu alır almaz birbirlerini ıslatmak için çaba harcadı. Kimi zaman el değiştiren hortumdan akan tazyikli suya elleriyle karşı koymaya çalışan yarışmacılar meyve kokteyli ile ödüllendirildi. Sıcaktan bunalıp yarışmaya katılmayanlar ise havuz kenarlarında bol bol özçekim yapıp güneşlendi. Çocuklar mini kulüpte sulu eğlencenin keyfini çıkardı.
BAŞARILI TATİLCİYE ÖDÜL VERİLİYOR
Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, bunaltıcı sıcaklara karşı animasyon ve yarışma organizasyonlarına ağırlık verdiklerini söyledi. İşletme olarak yarışmalarda başarı elde eden tatilcilere farklı hediyeler verdiklerini sözlerine ekleyen Gümüşoğlu, yarışmaların sezon sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
BunaltıcıSICAKLARYarışma Organizasyonların
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim