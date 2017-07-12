Hem eğleniyorlar hem serinliyorlar

ANTALYA'DA sıcaktan bunalanlar için turistik işletmeler alternatif eğlenceler hazırladı. Aqualand Su Parkı'nda havuz içinde sörf üzerinde ayakta durma ve su hortumu kapma yarışmaları düzenlendi. Antalya'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığının 28, havadaki nem oranının ise yüzde 55 olduğu kente hissedilir sıcaklık 50 dereceye kadar çıktı. Bunaltıcı sıcakta Aqualand Su Parkı'nda eğlenceli su oyunları düzenlendi. Dalga havuzunda sörf tahtası üzerinde ayakta durma yarışması, hemen ardından havuz içinde su hortumu yakalama yarışması düzenlendi. Buz gibi su akan hortumla havuz içinde birbirlerini ıslatmaya çalışan gençler bir yandan serinlerken diğer yandan doyasıya eğlendi.

TAKIM HALİNDE YARIŞ YAPILDI

İkişerli takımlar halinde yarışan genç kızlar hortumu alır almaz birbirlerini ıslatmak için çaba harcadı. Kimi zaman el değiştiren hortumdan akan tazyikli suya elleriyle karşı koymaya çalışan yarışmacılar meyve kokteyli ile ödüllendirildi. Sıcaktan bunalıp yarışmaya katılmayanlar ise havuz kenarlarında bol bol özçekim yapıp güneşlendi. Çocuklar mini kulüpte sulu eğlencenin keyfini çıkardı.

BAŞARILI TATİLCİYE ÖDÜL VERİLİYOR

Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, bunaltıcı sıcaklara karşı animasyon ve yarışma organizasyonlarına ağırlık verdiklerini söyledi. İşletme olarak yarışmalarda başarı elde eden tatilcilere farklı hediyeler verdiklerini sözlerine ekleyen Gümüşoğlu, yarışmaların sezon sonuna kadar devam edeceğini belirtti.