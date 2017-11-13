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Helin Avşar tacizcisini ifşa etti!

Helin Avşar kendisini taciz eden şahıs serbest bırakılınca sosyal medya hesabından isyan etti

Helin Avşar tacizcisini ifşa etti!

Helin Avşar kendisini taciz eden şahıs serbest bırakılınca sosyal medya hesabından isyan etti

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:58
Helin Avşar tacizcisini ifşa etti!
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HELİN Avşar, kendisini taciz ve takip eden bir şahıstan şikayetçi oldu. Ancak şahıs polis tarafından serbest bırakıldı.

Uzun süredir bir şahıs tarafından takip edildiğini her fırsatta dile getiren, bunu medya mensuplarıyla da paylaşan Avşar, söz konusu şahıs polis tarafından serbest bırakılınca isyan etti.

Şahsın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Avşar, paylaşımının altına da, "Bu şahıs beni 3 gündür hem evime taciz hem birebir her şekilde fiziksel ve beyinsel yorduğu gibi sevgili polislerimiz serbest bırakmış. Tüm suç duyurularıma rağmen. Aldığım cevap ‘Avukatınızla bilmem ne prosedürü’… E be kardeşim adamı salıyorsun. Bu adam ya bana zarar verirse?"

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Anahtar Kelimeler:
Helin AvşarTaciz
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