Helikopter kazasıyla ilgili Bakan Akar'dan flaş açıklama
İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen ve 4 şehit verdiğimiz askeri helikopter kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi
GÜNCEL
12 Şubat 2019 Salı 20:16
İSTANBUL'DA gerçekleşen acı kaza ile ilgili açıklama yapan Bakan Akar: "(Helikopter kazası) Geniş çaplı heyet, sabahtan itibaren vazifesine başladı. Bölgede çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyor." dedi.
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