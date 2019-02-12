Helikopter kazasıyla ilgili Bakan Akar'dan flaş açıklama

İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen ve 4 şehit verdiğimiz askeri helikopter kazasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama geldi

Helikopter kazasıyla ilgili Bakan Akar'dan flaş açıklama
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İSTANBUL'DA gerçekleşen acı kaza ile ilgili açıklama yapan Bakan Akar: "(Helikopter kazası) Geniş çaplı heyet, sabahtan itibaren vazifesine başladı. Bölgede çalışmalarını ayrıntılı şekilde sürdürüyor." dedi.

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