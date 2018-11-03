Hekimlerden yasa tasarısı tepkisi

KALEKAPISI Meydanı Attalos Heykeli önünde toplanan Antalya Tabip Odası üyesi hekimler, mecliste görüşülen sağlıkta şiddet ile ilgili yasa taslağına tepki gösterdi. Yasanın Türk Tabipler Birliği'nin önerisiyle ilgisi olmadığını, bir caydırıcılık getirmediğini belirten hekimler, oturma eylemi yaptı.

Konuyla ilgili basın açıklamasını yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin, "Meclisi, sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz. Her ne kadar kamuoyuna 'Sağlıkta Şiddet Yasası' olarak sunulmaya çalışılsa da 'Torba Yasa' olarak TBMM'ye sunulmuş olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipleri Birliği'nin ısrarla önerdiği 'Sağlıkta Şiddet Yasası Teklifi' ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir" dedi.

Komisyonda görüşülmekte olan yasa teklifinin anti demokratik rejimlerde bile rastlanamayacak kadar vahim bir içeriği olduğunu söyleyen Şahin, "Türk Tabipleri Birliği, verdiği yasa teklifi ile sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise belirlenen cezanın yüzde 50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adlî para cezasına çevrilmemesini istemişti. TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli, yerine, hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun, hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmelidir" diye konuştu.

