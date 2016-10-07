'Hedefim mutlu insanlar'

'ALANYA EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN'
Alanya ve turizm üzerine yapılan röportajda Başkan Yücel, Norke’nin sorularını yanıtladı. Norke’nin ‘Tatilinizi nerede yapmak istersiniz?’ sorusuna Başkan Yücel, ‘Alanya’ yanıtını verdi. Alanya’nın en güvenli şehirler arasında yer aldığını belirten Yücel, "Tek amacım Alanya’da yaşayan mutlu insan sayısını arttırmak" şeklinde konuştu.
ARALIK VE OCAK'TA YAYINLANACAK
Yücel, Alanya’ya dergilerinde yer verdikleri için Small Planet Havayolları'na teşekkür etti. Alanya haberlerinin de yer alacağı uçak içi dergisi Aralık ve Ocak aylarında tüm Small Planet uçaklarında yer alacak.
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