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'Hedefim mutlu insanlar'

GZP'ye haftada 2 gün uçan Small Planet'in dergisine konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amacının Alanya'daki mutlu insan sayısının arttırmak olduğunu söyledi

'Hedefim mutlu insanlar'

GZP'ye haftada 2 gün uçan Small Planet'in dergisine konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, amacının Alanya'daki mutlu insan sayısının arttırmak olduğunu söyledi

07 Ekim 2016 Cuma 21:10
'Hedefim mutlu insanlar'
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LİTVANYA'NIN başkenti Vilnius şehrinden Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na (GZP) haftada 2 gün uçuş gerçekleştiren Small Planet Havayolları’nın uçak içi dergisi editörü Inga Norke, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile röportaj yaptı. 
'ALANYA EN GÜVENLİ ŞEHİRLERDEN' 
Alanya ve turizm üzerine yapılan röportajda Başkan Yücel, Norke’nin sorularını yanıtladı. Norke’nin ‘Tatilinizi nerede yapmak istersiniz?’ sorusuna Başkan Yücel, ‘Alanya’ yanıtını verdi. Alanya’nın en güvenli şehirler arasında yer aldığını belirten Yücel, "Tek amacım Alanya’da yaşayan mutlu insan sayısını arttırmak" şeklinde konuştu.
ARALIK VE OCAK'TA YAYINLANACAK
Yücel, Alanya’ya dergilerinde yer verdikleri için Small Planet Havayolları'na teşekkür etti. Alanya haberlerinin de yer alacağı uçak içi dergisi Aralık ve Ocak aylarında tüm Small Planet uçaklarında yer alacak. 
 
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Small PlanetBaşkan YücelVilniusGazipaşa-Alanya HavalimanıAlanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel
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