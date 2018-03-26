'Hedef spor eğitiminde kalite'

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi akademik personeli Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ve özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenleri ile tanıtım toplantısında bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Nuray Satılmış, Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersan Kara, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Çağlar Türkoğlu ve Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Dr. Yasemin Karademir yer aldı.

'SPOR EĞİTİMİNDE KALİTEYİ HEDEFLİYORUZ'

Toplantıda, Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılan bölüm ve önümüzdeki yıllarda öğrenci alımı yapılacak olan bölümler paylaşıldı. Ayrıca yakın zamanda yapılması planlanan Spor Bilimleri Fakültesi'nin, Kestel ve Cikcilli yerleşkelerinde projelendirilen fiziki yapısı ve spor tesisleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Toplantıda özel yetenek sınavı ve lisansüstü eğitimlerle ilgili gelen soruları yanıtlayan ALKÜ öğretim üyeleri, spor eğitiminde kaliteyi hedeflediklerini belirterek, gerek öğrenci alımlarında gerekse lisansüstü programlarının açılmasındaki kriterler üzerinde hassas davrandıklarını dile getirdiler.

SPOR BİLİMLERİNİN İŞLEVLERİ ANLATILDI

Toplantının sunumunu gerçekleştiren Dr. Yasemin Karademir, "Fakültemizin amacı, spor alanında gerekli teknik bilgiye sahip, etik kurallara, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi ve rekreasyon eğitmeni yetiştirmektir. Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmalarıyla mümkündür. Spor, bu önemli işlevine ek olarak ülkelerin siyasi ve ekonomik güçlerini ortaya koyabilecekleri, düzenlenen uluslararası spor organizasyonlarıyla ülkelerinin tanıtımını en iyi şekilde yapılabilecekleri en uygun ortamı yaratmaktadır. Bu önemli işlevlerin yerine getirilmesi ise, iyi eğitilmiş beden eğitimi ve spor öğretmenleri, antrenörler, spor yöneticileri ve spor bilimcileri ile mümkün olabilmektedir" dedi. Karademir ayrıca, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’na, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Gümüş’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve Şube Müdürü Mehmet Erkan Ergen’e desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantı, beden eğitimi öğretmenleri tarafından yöneltilen soruların cevaplandırılması ile son buldu.