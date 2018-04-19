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Hedef konforlu ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'nın Kızılgüney-Yeniköy grup yolunda asfalt öncesi stabilize yol çalışması başlattı

Hedef konforlu ulaşım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa'nın Kızılgüney-Yeniköy grup yolunda asfalt öncesi stabilize yol çalışması başlattı

19 Nisan 2018 Perşembe 23:22
Hedef konforlu ulaşım
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BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal bölgelerin konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti alabilmesi için Antalya'nın dört bir yanında yol ve asfalt çalışması yürütüyor. 2018 asfalt programı dahilinde hummalı çalışma yürüten asfalt ekipleri, son olarak Gazipaşa ilçesine bağlı Kızılgüney-Yeniköy mahallelerinin ortak kullanımında bulunan grup yolunda, stabilize yol yapım çalışması yapıyor.
HAZIRLIK SONRASI ASFALT
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kızılgüney-Yeniköy grup yolunun 23 kilometrelik kısmında, dar olan yerleri genişletiyor, yolun seviyesini düzelterek malzeme serilip sıkıştırılıyor. Doğal su akışını kontrol etmek için ihtiyaç olan bölgelere büz yerleştiriliyor. Beraberinde şarampol temizliği ile yol standardı sağlanıyor. Çalışmaların ardından grup yolu asfaltla kaplanacak.
MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Sait Yılmaz, Kızılgüney Mahalle Muhtarı Ramazan Tekin, Yeniköy Mahalle Muhtarı Ali Arslan ile birlikte çalışmaları yerinde denetledi. Muhtarlar, çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, asfalt taleplerini yerine getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti. İsa Akdemir, bölgedeki vatandaşlarla da bir araya gelerek, 2018 yılı asfalt programı dahilinde yapacakları çalışmaları anlattı. Başkan Türel'in talimatıyla Antalya'nın tüm yollarını konforlu hale getirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Akdemir, 2018 yılı için 450 km sathi kaplama, 130 kilometrede sıcak asfalt hedeflediklerini söyledi. 

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Büyükşehir BelediyesiAsfaltKızılgüney-Yeniköy
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