'Hedef Kızılay Kliniği'

TÜRK Kızılayı Alanya Şubesi kongre heyecanı yaşıyor. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek kongre, saat 14.30'da başlayacak. Türk Kızılayı Alanya Şubesi Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Dikici, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılmasını beklediklerini söyledi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’i ziyaret eden Dikici, Kızılay’ın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 50 kişilik kurucular kurulu ile genel merkeze başvurarak Türk Kızılayı Alanya Şubesi’nin kuruluş çalışmalarına start verdiklerini söyleyen Dikici, genel merkezin kendilerine geçici yönetim atadığını, ardından 11 Aralık 2018 tarihinde resmi olarak Alanya şubesini kurduklarını belirtti. Alanya’da Kızılay’ın olmamasının büyük eksiklik olduğunu belirten Dikici "Çok önceden bir şube varmış ama faaliyetini sürdürememiş” dedi.

KIZILAY ALANYA’DA HİZMET BİNASI ARIYOR

Kongrenin ardından ilk çalışmalarının dernek merkezi oluşturmak üzerine olacağını kaydeden Dikici, tabela derneği olmak istemediklerini kaydetti. Dikici, “O yüzden 4-5 katlı bir bina arayışındayız. Alanya’da Kızılay’ın kendi mülkleri de var. Onları da değerlendireceğiz ama o biraz daha zor olabilir. Bilindiği üzere Kızılay kamu yararına faaliyet gösteren bir kuruluş. Taşınmaz malların kullanımı hakkındaki kanun kapsamında 49 yıllığına kiralama yapabiliriz. Şu anda Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başhekimlik katında bir ofisimiz var. Kongreden sonra yer konusunu hızlandırıp, aktif projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

‘ALANYA’YA KAN BANKASI KAZANDIRACAĞIZ’

Dikici, yönetimde doktor ve akademisyenlerin yer aldığını belirterek proje üretimi konusunda oldukça verimli bir ekibe sahip olduklarını kaydetti. Yaklaşık 20 projelerinin olduğunu ifade eden Dikici, “Proje üretmek gibi bir amacımız olmasa Alanya’da hazır bir dairemiz var. Kızılay’ın tabelasını asar şubeyi açarız. Daha dernek merkezimiz yokken, Alanya merkezde 4 çocuklu, eşi hasta ve engelli bir kadınına ayni ve nakdi yardımda bulunduk. Köy okullarına ve gittiğimiz kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırdık. Alanya Huzurevi’nde konaklayan yaşlılara moral ve motivasyon amacıyla üniversiteli gençlerin de işbirliği ile etkinlik düzenledik. Yine genel merkezden gelen yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Kan toplama kampanyaları, eğitim seminerleri gerçekleştirdik. Alanya’da neden bir kan bankası yok, neden bir kan depolama alanımız olmasın? Kan toplama aracımız da yok mesela. Bunların hepsi projelerimiz arasında. Ayrıca Alanya’ya Kızılay Kliniği kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.