Hedef huzurlu Manavgat

MANAVGAT'TA bar, restoran, kafe ve kahvehane gibi çeşitli eğlence mekanlarına yönelik uygulamada, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte narkotik köpekleri de yer aldı. Manavgat ırmak kenarında bulunan eğlence mekanları narkotik köpeği tarafından aranırken, vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı ve işyerleri denetlendi.

Turizm sezonu öncesinde genel ahlak, suçun önlenmesi ve suça konu eşyaların bulunması ile aranılan kişilerin yakalanması amacıyla yapılan uygulamada, 12 işyerine yasal mevzuata aykırı davranmaktan, 1 işyerine ise sigara içilmesi nedeniyle işlem yapıldı.

Manavgat'ın önemi nedeniyle emniyet birimleri tarafından, vatandaşların huzur ve güveninin sağlanması ve suçun engellenmesi amacıyla uygulamaların sık aralıklarla gerçekleştirileceği belirtildi.