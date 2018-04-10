Hedef düğün turizmi

DÜNYA turizminin en önemli alanlarından olan MICE (Toplantı, teşvik gezisi, kongre/konferans ve etkinlik) ve destinasyon düğün organizasyonun en iyileri, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek Uluslararası MICE ve Evlilik Forumu (IMWF) kapsamında turizmin başkenti Antalya’da buluşacak. Hindistan, düğün sektöründe 150 milyar dolarlık bütçeye ulaşması sonucu misafir ülkelerin başında yer alacak.

70 ÜLKE BİR ARAYA GELECEK

70 ülkeden 450’nin üzerinde acenta ve bu acentalarla görüşmeye gelen, 150’nin üzerinde, otel, havayolu şirketi, sektör tedarikçisi ve yöneticisinin de katılacağı IMWF, uluslararası boyutlardaki büyüklüğüyle dünyada bir ilk olacak. 28 Mayıs-1Haziran tarihleri arasında Antalya Belek'te bulunan Titanic Deluxe Otel'de gerçekleşecek forum, sektörün önemli liderlerini birebir görüşmeler ve toplantılarda buluşturacak.

'ALDIĞIMIZ PAYI ARTTIRMALIYIZ'

IMWF Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, forum ile ilgili yaptığı bilgilendirmede, "Amacımız dünyada bu işin en iyilerini bir araya getirmekti. Çok önemli şirketlerin üst düzey yöneticileri foruma katılacak. Düğün destinasyonu olarak yıllık yaklaşık 45 milyon dolar pay alan Türkiye’nin bu payı çok daha yukarılara çıkarması mümkün. Biz de dünyada ilkleri gerçekleştirerek bu payın artması için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE OLACAK

Dünyada yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir paya sahip olan MICE ve destinasyon düğün organizasyonları büyümeye devam ederken, Türkiye’de bu yıl 3'üncüsü gerçekleşecek olan IMWF’a dünyanın dört bir yanından katılım olacak. Hindistan'ın yanı sıra Rusya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Amerika, Nijerya, Lübnan ve Japonya gibi yoğun ilgi gösteren ülkelerden katılımcıların büyük ilgi gösterdiği foruma, dünyaca ünlü marka otel zincirleri de katılacak.

ANTALYA İLKLERE SAHNE OLACAK

Özellikle bugüne kadar Türkiye’yi ve Antalya’yı hiç ziyaret etmemiş ekonomik olarak çok güçlü şirketlerin temsilcilerinin de IMWF’a katılımları büyük önem taşıyor. Toplantı, kongre, seminer ve düğün destinasyonu olarak Antalya’nın yeni pazar olarak değerlendirilmesine katkı sağlayacak olan forum, ilklere imza atacak. IMWF, Türkiye'nin en değerli markası ve bayrak taşıyıcısı, Türk Hava Yolları (THY) ve Titanic Otelleri ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

ASPENDOS'TA ANLAMLI BULUŞMA

Ersoy, IMWF kapsamında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda bin kişilik bir etkinlik organize edeceklerini de açıkladı. Antalya Kaleiçi’nde de etkinlik planladıklarını belirten Necip Fuat Ersoy, "Tarihi dokusu, dar sokakları, eski evleri ile kültürel değerimiz Kaleiçi’nde eşsiz bir gece deneyimi yaşatmak için çalışmalarımız sürüyor" dedi.