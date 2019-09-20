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'Hedef Alanya'ya yakışır hizmet'

Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

GÜNCEL 19.09.2019, 22:54
'Hedef Alanya'ya yakışır hizmet'
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YARBAY Serkan Akbaba, Prof. Dr. Lakadamyalı’ya görevinde başarılar dileyerek kendisinin sağlık alanında ilçeye bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sizleri ağırlamak bizleri mutlu etmiştir. Alanyamıza yakışan bir sağlık hizmeti için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

#Alanya İlçe Jandarma Komutanı #Serkan Akbaba #ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
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