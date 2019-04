Hedef 50 milyon turist

TÖRENDE Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yanı sıra, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, TÜRSAB Alanya Şube Başkanı Bilal Korkmaz da hazır bulundu.

Atatürk Anıtı önüne çelenk bırakılmasının ardından, minik öğrencilerin folklor gösterisi ile renklenen törende, aşçılar birbirinden lezzetli ikramları ile katılanlara ziyafet sundu.

“MİRASIMIZA HAKKIYLA SAHİP ÇIKAMIYORUZ”

Törende konuşan Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Başkanı Şinasi Karanlıkoğlu, “Alanya’nın gastronomi alanında hak ettiği yere geleceğine inanıyoruz.” dedi. Karanlıkoğlu, “Bir Alanya’mız Var” sloganıyla yola çıktığımız Alanya’mızın kültür ve turizminin kıymetli mensupları, değerli misafirler, beyaz ceketlerini giymiş olan altın kelebekler, sevgili meslektaşlarım, hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Kültür ve turizmin kalbi Alanya’da Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği olarak bu birlikteliğin ve Turizm Haftası’nın, 15 Nisan Aşçılar Bayramı’nın ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye, farklı kültürlerle zenginleşerek gelişmiş, insanlık tarihine damga vurmuş bir medeniyetin mirasçısıdır. Ecdadımız, mimariden, musikiye, edebiyattan görsel sanatlara kadar kültürün her alanında çok önemli eserlere ortak olmuştur. Bu alanlardan biri de mutfaklarımızdır. Bu büyük mirasa hakkıyla sahip çıktığımız da söylenemez. Burada sizlerle birkaç rakam paylaşmak istiyorum; ülkemizin 2015 yılında en çok ziyaret edilen müzesi olan Ayasofya 3,5 milyon ziyaretçi almıştır. Buna karşılık sadece Paris’teki Louvre Müzesi’ni aynı yıl 9 milyon kişi ziyaret etmiştir. Aynı şekilde UNESCO’nun yaratıcı şehirler ağında 54 ülkeden, 116 şehir bulunuyor. Ülkemizde ise sadece 2015 yılında Gaziantep gastronomi alanında bu listeye girebilmiştir. İnşallah Alanya’mız gastronomi alanında hak ettiği yere gelir, buna inancımız tamdır. Kültürün her alanında birikimimize sahip çıkacak, değerlerimizi yaşatacak çalışmaları ön plana alarak destek vermeliyiz. Televizyonun, internetin ve özellikle sosyal medyanın kültürümüzü yok etmesine göz yumamayız. Bu tür alanları kültürümüzü daha iyi geliştirme amaçlı kullanmalıyız. Alanya Belediyesi’nin Mutfak Mirası Çalışmaları, Yöresel Mutfak Atölyesi Eğitim Çalışmaları, Alanya’nın mutfak kültürünün tanıtılması takdire şayandır. Bu tür çalışmalara destek vererek daha ileri götürmeliyiz.” açıklamasında bulundu.

“HEDEFİMİZE BİRLİKTE ÇALIŞARAK ULAŞACAĞIZ”

ALTİD Başkanı Burhan Sili, gerçekleştirdiği konuşmada, “2023’e kadar 70 milyon turist / 70 milyon dolar hedefimize ulaşacağız.” açıklamasında bulundu. Başkan Sili, “43’cüsünü gerçekleştirdiğimiz Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı’nı kutluyoruz. Biliyorsunuz, Alanya çok uzun yıllardır turizmle iştigal eden bir bölge. 1960’lı yıllardan bu yana biz bu işi hakkıyla gerçekleştiriyoruz ve görünen o ki önümüzdeki sezon da olumlu geçecek. Şöyle bir gerçeğin altını çizmek istiyorum; turizm Alanya adına ve Türkiye’nin genelinde değerlendirildiğinde ekonomik anlamda olmazsa olmaz bir olgudur. Birçok ülkenin farklı ihraç ürünleri, üretimleri söz konusuyken, Türkiye’nin en büyük ihraç kalemi, yerinde ihracat olarak değerlendirdiğimiz turizmdir. Biliyorsunuz, geçen sene 40 milyon rakamını yakaladık, bu sene 50 milyon rakamını hedefliyoruz. 2023’e kadar da 70 milyon turist / 70 milyon dolar hedefimiz var. Bugün dünyada 1.3 milyar insan seyahat ediyor ama 2030 yılında Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre; bu rakam 1.8 milyar seviyesine ulaşacak. İçinde bulunduğumuz coğrafya, hem Anadolu toprağı hem de Alanya’mız tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra her türlü alanda hizmet verebilecek kapasiteye sahip ve hedeflediğimiz 70 milyon turist / 70 milyar dolar rakamını elde edebilecek bir kapasiteye sahip. Bu anlamda bizlerin Turizm Haftası gibi vesilelerle, el birliğiyle bu hedefe ulaşabilmek için çaba gösterebilmek adına farkındalıklar yaratmamız ve toplumda da ekmeğini turizmden çıkaran her kesiminin, istihdama çok büyük katkı sağlayan bu sektörün daha da ileriye gitmesi noktasında çaba göstermesi ve elini taşın altına koyması, bu bilinçle hareket etmesinin sağlanmasının gerekliliğidir. Bu vesileyle hem sizlere hem de katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

“TURİZM BİR MEŞALEDİR”

Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı’nı kutlayan TÜRSAB Alanya Şube Başkanı Korkmaz, “Turizm sadece ekonomi ve ticaret değil, bir kültür meşalesidir.” Korkmaz, “Turistler, ellerine aldığı barış, dostluk ve kardeşlik meşalesini bütün dünyaya taşıyarak, kardeşliğin, dostluğun ve barışın gelişmesini sağlayan en önemli kişilerdir. Bu vesileyle, Alanya’ya gelen herkesi gönülden kucaklayarak onların defalarca kere daha Alanya’ya gelmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekmektedir. TÜRSAB olarak, başta yerel idaremiz, kamu ve sektörün sahipleriyle birlikte, 43’üncüsünü kutladığımı Turizm Haftası ve Aşçılar Bayramı’nı yerinde bir şölene çevirerek daha da geliştirip, dünyanın kabul edeceği bir yerinde tanıtımı gerçekleştirmemiz dileğiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2019, 15:17