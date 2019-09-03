HDP önündeki acılı ailelerin bekleyişi sürüyor

DİYARBAKIR'DA yaklaşık bir hafta önce anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını belirterek, oğlu gelene kadar, HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını söyledi. Oturma eyleminin 5'inci gününde oğlu ortaya çıkan Akar, eylemini sonlandırdı. Mehmet Akar çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası alarak, ailesine kavuştu.



Bugün de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Çetinkaya ailesi, oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'lilerce Suriye'ye kaçırıldığını öne sürerek, oturma eylemi başlattı. Eğil ilçesinde yaşayan baba Süleyman Çetinkaya, eşi ve 4 çocuğu ile yaptığı oturma eyleminde oğlunun cuma gününden beri kayıp olduğunu belirterek, bulunmasını istedi. Çetinkaya, "Çocuğum sürekli HDP İl Başkanlığı'na geliyordu. Haftada 2 gün burada kalıyordu. Geçen cuma günü saat 18.00'den sonra telefonuna ulaşılamadı. Pazartesi karakola gittim. Karakol araştırdı, Mardin'de bir kadınla Suriye'ye göndermişler. HDP'lilerle görüştüm, 'Bizim haberimiz yok' diyorlar. Yalan söylüyorlar. Çocuğum gelene kadar biz gitmiyoruz. Niye bunların çocukları yok mu? Onları göndersinler. Öyle parti severlerse, dağ severlerse gitsinler. Ayrımcılık yapıyorlar, zulüm yapıyorlar. İsterlerse çocuğumu getirebilirler. Hangi saat isterlerse getirebilirler. Örgütle bağlantılıdırlar" dedi.



Anne Fevziye Çetinkaya da çocuğuna kavuşmak istediğini belirterek, "Çantam dolu taş. Eğer çocuğumu getirmezlerse burayı taşlayacağım. Benim başka bir davam yok. Çocuğumu getirsinler" diye konuştu.

BİR ANNE DAHA OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI



HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bu sabah oğulları Süleyman'ın HDP’lilerce terör örgütü PKK’ya katılması için dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ailesinin ardından, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı. 4 yıldır oğlunu bulmak için mücadele verdiğini, ancak sonuç alamadığını ifade eden Remziye Akkoyun, HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden güç aldığını ve onlarla birlikte oğlu getirilinceye kadar eylemine devam edeceğini söyledi.



HDP'LİLER İLE AİLELER ARASINDA GERGİNLİK



Oturma eylemi sürerken annelerden Fevziye Çetinkaya, HDP il binasına taş attı. Bir süre sonra binadan çıkan partililer, Çetinkaya ailesiyle tartışma yaşadı. Tartışma sırasında aileler ile HDP'liler arasında çıkan gerginlik polis tarafından önlendi. Gerginlik sırasında Çetinkaya ailesinin fertlerinden Aysel Bozkurt, HDP'lilere, "Başlarım sizin Kürdistan davanıza, oğlumuzu geri verin" diye bağırarak tepki gösterdi.



Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin HDP önündeki oturma eylemleri sürüyor.



GELEN ANNE SAYISI ARTTI, HDP KEPENK KAPATTI



Sabah saatlerinde oğulları dağa kaçırıldığını öne sürerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatan Çetinkaya ve Akkoyun ailelerinin ardından 10 aydır çocukları Mustafa Biçer'den (18) haber alamayan Biçer ailesi de HDP önünde oturma eylemi başlattı. Parti binası önünde oturma eylemcilerin sayısı artınca, HDP'liler il binasına girişindeki kepengi kapattı.



Oğulları Süleyman Çetinkaya'nın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını öne süren Çetinkaya ailesi, sabah saatlerinde HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek, çocuklarının geri getirilmesi için oturma eylemi başlattı. Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını öne süren Remziye Akkoyun da oturma eylemi başlattı.



Çetinkaya ile Akkoyun ailelerinin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine katıldı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı.



Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.