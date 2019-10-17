HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman tutuklandı
Hakkari'de, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı
GÜNCEL 17.10.2019, 23:09
HAKKARİ'DE, adliyeye sevk edilen Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve eş Başkan olan Belediye Meclis üyesi İrfan Sarı 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'örgüt propagandası' suçlarından tutuklandı. Belediye Başkanı Yaşar ve Eş Başkan Sarı, daha sonra zırhlı araçlara bindirilerek Hakkari Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna gönderildi.
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