HDP'li Belediye Başkanı Caziye Duman gözaltında
Van'ın Saray ilçesi Belediye Başkanı HDP'li Caziye Duman'ın da aralarında bulunduğu 15 şüpheli, tereör soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalırdan çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi
GÜNCEL 01.11.2019, 09:19
VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kadın alan yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, aralarında Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.
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