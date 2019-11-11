HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan tutuklandı
Van'da haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve meclis üyesi Şehsade Kurt tutuklandı
GÜNCEL 11.11.2019, 23:08
Emniyetten yapılan açıklamada, 8 Kasım'da "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlamalarıyla gözaltına alınan İpekyolu ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Yacan ve meclis üyesi Kurt'un emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği belirtildi.
Yacan ve Kurt'un yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında İpekyolu Belediye Başkanlığı ve makam araçlarında da arama yapılarak suç unsuru olabilecek materyallere el konulduğu aktarılan açıklamada, "Her iki şüpheli bugün Van 1. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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