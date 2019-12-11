HDP'li başkan sınırdan geçen teröristi güvenli eve götürürken yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan teröristi, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı. Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

