HDP'li başkan sınırdan geçen teröristi güvenli eve götürürken yakalandı
İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı
GÜNCEL 11.12.2019, 17:21
İÇİŞLERİ Bakanlığı İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan teröristi, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı. Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı. Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
0°
Günün Anketi Tümü
Alanya Belediyesi'nin 1 kamyon dolusu köpeği Mersin'e gönderdiği iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Aralık 2019
|İmsak
|06:28
|Güneş
|07:53
|Öğle
|12:56
|İkindi
|15:27
|Akşam
|17:48
|Yatsı
|19:09
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9