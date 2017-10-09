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'HD sistemi iflas etti'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güner, Antalya, Kuşadası, Alanya ve Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda binlerce kuyumcunun kapanmasının Türkiye açısından acı verici olduğunu dile getirdi

'HD sistemi iflas etti'

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güner, Antalya, Kuşadası, Alanya ve Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda binlerce kuyumcunun kapanmasının Türkiye açısından acı verici olduğunu dile getirdi

09 Ekim 2017 Pazartesi 21:27
'HD sistemi iflas etti'
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MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner, 'Her şey Dahil' (HD) paket sisteminin kuyumcuları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Kötü durumun esas birinci sebebi HD sistemi. HD sistemi 10 senede bütün çarşıları bitirdi" dedi. Mücevher İhracatçıları Birliği ile aynı zamanda Türkiye’nin en köklü mücevher markalarından biri olan STORKS'un Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Güner ve ARC Yönetim Kurulu Başkanı Ali Söğüt, kuyumcuların son dönemlerde yaşadıkları sorunları dile getirmek için bir basın toplantısı düzenlediler. Turizmde son yıllarda başlanılan paket sisteminin kuyumcuları olumsuz yönde etkilediğini belirten Güner, başlattıkları projeyle birlikte sisteme karşı savaş açtıklarını dile getirdi. Söğüt ise, kuyumcuların turistlere doğrudan gerçekleştirdiği satışın ihracat olduğuna vurgu yaparak, kuyumcuların ülkeye katma değer sağladığına dikkati çekti.
'50 MAĞAZAYA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ'
Kuyum turizmi ile Türkiye’nin yarattığı katma değeri yükseltmek istediklerini belirten STORKS Yönetim Kurulu Başkanı Güner, 8.500 metrekarelik büyüklüğü ile Avrupa’nın en büyük mücevher mağazasını 10 yılda 1 milyona yakın turist geldiğine dikkati çekti. STORKS’un Antalya’daki mağazasında tamamen turistlere satış yapıldığını belirten Güner, her katın ayrı kültürel yapılara sahip turist gruplarına hizmet ettiğini ve ortalama 35 dakikada satış işlemi yapıldığını belirtti. Amaçlarının Türk mücevherini dünya çapında markalaştırmak olduğunu söyleyen Güner, “Bugün Türkiye’de 25 mağazamız var ve 2 yıl içerisinde 50 mağazaya çıkmayı hedefliyoruz. Yurtdışında da Almanya, Fransa, Romanya, Polonya ve Rusya başta olmak üzere önemli ülkelerde bu süre zarfında 10’a yakın mağaza açmayı hedefliyoruz. Bu ülkelerdeki franchise adayları ile görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye’nin mücevher markası olarak büyüyeceğiz” diye konuştu.
'HD SİSTEMİNE KARŞI SAVAŞ AÇTIK'
Türkiye’ye daha çok turist gelmesini ve daha çok turiste mücevher satmak istediklerini belirten Güner, Antalya, Kuşadası, Alanya ve Side gibi turistik merkezlerde son 20 yılda binlerce kuyumcunun kapanmasının Türkiye açısından acı verici olduğunu diler getirdi. Turizmde HD sisteminin iflas ettiğini belirten Güner, şöyle konuştu: “Kötü durumun esas birinci sebebi HD sistemi. HD sistemi 10 senede bütün çarşıları bitirdi. 20 sene önce 10 misli daha kaliteliydi çarşılar. Bu sistem çıktı şimdi her şey bozuldu. Turist otelden dışarı çıkmazsa ne oluyor? Dükkanlar iş yapmıyor ve kapanıyor. Biz ise o dükkanların açığını kapatmak için böyle bir sisteme geçiyoruz. Acenteler buraya turist getiriyor ve biz onlara mal satmaya çalışıyoruz. Bu her şey dahil sisteme karşı bir savaş."
'DAHA ALACAĞIMIZ ÇOK YOL VAR'
Dubai’nin mücevher ticaretine tanıdığı ayrıcalıklar nedeniyle uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve sadece Dubai Havalimanı'nda yılda 12 ton altın mücevher satıldığını vurgulayan Güner, Türkiye’nin de kuyum ticaretini kolaylaştırmak için önemli bir trend yakaladığını şu sözlerle ifade etti: “Kuyum turizmi Türkiye için çok önemli. Daha alacağımız çok yol, yapacağımız çok iş var. İnsanlara bugün bir iki haftalık konaklamayı 200 Euro’ya satıyoruz, dünyada böyle bir şey yok. Türkiye’de kuyum ticaretinin kolaylaşması halinde Dubai’den kaçan tüm yatırımcıları da kuyum turistlerini de Türkiye’ye çekebiliriz. Bugün Dubai’de havalimanında yılda 12 ton altın takı satılması bile kuyum turizminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye’de de bunu sağlamalıyız. Yoksa yaşanan her olumsuz olay ve yayınlanan olumsuz haber turizme zarar veriyor. Hem gelen turist sayısı artacak, turist niteliği yükselecek ve ülkemizin ihracat katma değeri de bizleri gururlandıracaktır. Çünkü adam geliyor burada 2 bin Euro’ya bir yüzük alıyor. Ülkesine gidip sigorta yaptırırken 3-4 bin Euro değer biçtikleri zaman müşterimiz bize teşekkür ediyor. Aradaki kâr da ülkemize turizm geliri olarak geri dönüyor.”
'DOĞRUDAN SATIŞ İHRACAT KADAR ÖNEMLİ'
Antalya’da Avrupa’nın en büyük mücevher mağazasını işlettiklerini belirten ARB Yönetim Kurulu Başkanı Söğüt de turiste doğrudan satışın ihracat kadar değerli olduğunu söyledi. Yaptıkları işin ihracat olduğunu savunan Söğüt, Türkiye’nin kısa sürede yabancıya satış ve ihracatta sınırları zorlayacağını ve kuyum turizmi ile ihracatta katma değerin yükseleceğini söyledi. 

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Mücevher İhracatçıları BirliğiYönetim Kurulu Başkanı GünerAntalyaKuşadasıAlanya
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