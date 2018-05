'HD Gazipaşa'ya gitsin'

MÜŞTERİLERİN otele girdiği andan itibaren hiçbir şeye para harcamaması, tüm hizmetlerin ücretlerinin en başta ve tek seferde verilmesi anlamına gelen her şey dahil sisteminin, esnafın sırtında bir kambur olduğunu belirten Yenialp, "Yıllar önce turizm, her şey dahil olarak başlamamış. Akabinde günün şartları onu gerektirmiş ve her şey dahil sistemine geçilmiş. Sadece bizde değil, 'Turist istemiyoruz' diyen İspanya’da bile bu denendi ve şu an kaldırılmış durumda. Sadece sabah kahvaltısını veriyorlar ve turisti bırakıyorlar. Üstelik İspanya’nın sadece kısıtlı bir bölgesinde turizm yapılıyor" dedi.

'BELİRLİ BÖLGELERDE UYGULANSIN'

Yenialp, her şey dahil sisteminin turizm açısından gelişmemiş bölgelerde uygulanması gerektiğini belirterek, "Mesela Gazipaşa’dan Mersin’e kadar olan bölgede herhangi bir turizm işletmesi yok. Biz de bu sistemi buralarda uygulayabiliriz. Zaten turistler bizim tarihi eserlerimizi, kültürümüzü görmek için oralardan da geleceklerdir. Böylece esnafımız para kazanabilecektir" ifadelerini kullandı.