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'Haziran' çağrısı

Birleşik Haziran Hareketi tarafından dün Alanya Kültür Merkezi’nde bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın katıldı

'Haziran' çağrısı

Birleşik Haziran Hareketi tarafından dün Alanya Kültür Merkezi’nde bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın katıldı

16 Mart 2015 Pazartesi 10:40
'Haziran' çağrısı
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BİRLEŞİK Haziran Hareketi tarafından dün Alanya Kültür Merkezi’nde bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, CHP Kadın Kolları Başkanı Zuhal Sirkeci, Çağdaş Hukukçular Derneği Alanya Şubesi Başkanı Canel Durak, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Birleşik Haziran Hareketi tarafından hazırlanan "Eğitimde Gericileşme ve Laik, Bilimsel Eğitim" konulu panelde konuşan Günaydın, "Birleşik Haziran Hareketi, anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti faşist ve gericiliği karşı ilke ve amaçlar doğrultusunda harekete geçecek bir halk örgütlenmesi çağrısıdır. Ülkemizin faşist ve dinci, mezhepçi zorbalığa sürüklenmesine 'dur' diyoruz. Emekçi sınıfların insanlık dışı çalışma koşullarına mahkum edilmesine, taşeronlaşmaya ve güvencesizliğe karşı, insanca bir yaşamı savunuyor, işçi cinayeti ve katliamlarının önlenmesi için mücadele ediyoruz. Piyasacı talan ekonomisine karşı çıkıyor, özelleştirme yağmasına karşı halkçı-kamucu bir ekonomiyi savunuyoruz. Dinin siyasal ve toplumsal yaşamı belirlemesine karşı laik ve özgür bir yaşam için bir araya geliyoruz. Bölgemizdeki emperyalist boyunduruğa karşı direnen halkların yanında yer alıyor, ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunuyor, bağımsız bir ülke ve kardeşçe bir bölge istiyoruz. Bugün aynı kararlılığı sürdürerek, Gezi ve haziran günlerinde kurduğumuz eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin, bağımsızlığın ve laikliğin barikatını birlikte daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 16.03.2015 09:45
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür MerkeziPanelCHPAnkara Milletvekili
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