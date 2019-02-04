Hazine taşınmazları karşılığında yeni okullar yapılacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Batıkent Mehmet Akif İnan İlkokulu'nda "Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol"ün imza törenine katıldı.

Bakan Selçuk, törendeki konuşmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı olması temennisini dile getirerek başladı.

Eğitimin baş öznesinin insan olduğunu, insanın var olduğu mekandan beslendiğini, o mekanın havasının insanın ruhuna can verdiğini anlatan Selçuk, bu etkileşimin sonunda insanın ve toplumun geliştiğini vurguladı.

Okulları da çok daha güzel ve yaşanabilir mekanlar haline getirme sorumluluğunu yerine getirmeye gayret ettiklerini ifade eden Selçuk, eğitimde zaman içinde birtakım değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu, bu değişimleri ise pilotlamalar sonucunda ortaya çıkan duruma göre planladıklarını dile getirdi.

Protokolün konusunun okul yapımında finansman çerçevesinde yeni bir model olduğunu aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bu modelle çocuklarımızın çok daha rahat okullarda, çok daha farklı imkanlarla eğitim görmelerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. Okullarımızın bu tür uygun mekanlara dönüşebilmesi için finansmanını da doğru modellememiz şart. Okul yapımının finansmanında merkezi bütçeden ayrılan kaynakların dışında tıpkı bugünkü protokolün konusu olduğu gibi diğer bakanlıklarımızla geliştirilen iş birlikleri de çok önemli bir yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla başlattığımız Arsa Karşılığı Okul Yapımı modeli ile kaynak çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu model bir yandan yeni eğitim yapılarının yükselmesine imkan tanırken bir yandan da Hazine taşınmazlarının yeni projelerle değerlendirilmesine imkan veriyor."

Bakan Selçuk, "Bütün iş adamlarımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye davet ediyorum ve iştirak etmelerini temenni ediyorum." çağrısında bulundu.

Selçuk, iki bakanlık arasındaki protokolün başka yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi için de bir zemin teşkil ettiğini söyledi.

Bakan Selçuk, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

"2 BİN DERSLİĞİ ÜLKEMİZE KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise protokol imza töreninde Türkiye'nin eğitim ve öğretimine katkı vermek ve çocukların yarınlarına dokunmak için bir araya gelindiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin de bir gereği olarak bakanlıklarla sürekli iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Kurum, MEB ile yaptıkları protokolle, özel eğitime ihtiyacı olan ve tekli eğitime geçiş için çocukların eğitime erişimlerini Hazine taşınmazları ile desteklediklerini ifade etti.

Yeni dönemde, Türkiye'deki eğitim kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların kalitesi, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin arttığına işaret eden Kurum, "Eğitimin önündeki sorunları çözmekte büyük yarar sağlayan bu değişiklikle, eğitim sistemimizde önemli bir sıçramanın yaşanacağına gönülden inanıyorum. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de tekli eğitime geçişin ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın eğitime daha kolay erişmelerini istiyoruz, destekliyoruz." diye konuştu.

"700 MİLYON LİRA DEĞERİNDE HAZİNE TAŞINMAZINI BELİRLEDİK"

Bakan Kurum, bu protokol kapsamında, MEB'in okul ihtiyacı olan illeri belirlediğini, Bakanlığın da toplamda 2 bin dersliğin yaptırılması karşılığında, arsa karşılığı inşaat yöntemiyle Hazine taşınmazlarını yüklenicilere devrettiklerini dile getirdi.

MEB'in yaptırılacak okulların tip projelerini ve maliyetlerini belirleyeceğini anlatan Kurum, kendilerinin de imar planlarında ticaret, konut ve sanayi alanı olarak ayrılmış hazine arazilerini okul yapımı karşılığında yüklenicilere devredeceklerini söyledi.

"Bütçe kaynaklarıyla yapılacak okullara ilaveten Bakanlığımız olarak Hazine taşınmazları verilmek suretiyle biz de bir lira bütçe kaynağı kullanmadan, 2 bin dersliği ülkemize kazandırmış olacağız." diyen Kurum, bunun eğitime dair çok büyük bir destek kampanyası olarak adlandırılabileceğine işaret etti.

İlk etapta 20 ilde bin 400 derslik yapımında kullanılmak üzere 700 milyon lira değerinde Hazine taşınmazını belirlediklerini aktaran Kurum, ikinci etapta ise kalan 2 bin dersliği tamamlamak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde illerde Hazine taşınmazlarını belirlemek suretiyle bu okul yapımını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kurum, milletin olan Hazine taşınmazlarını yine milletin, çocukların ihtiyacı için kullanmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi.

Sıfır Atık Projesi'ne de değinen Kurum, "Ülkemizde yaklaşık 64 bin 500 okulumuzun hemen hemen 7 bin 800'ünde sıfır atık uygulamasına geçmiş bulunuyoruz. Mehmet Akif İnan okulumuz da sıfır atık uygulamasına geçmiş okullarımızdan biri. Bu anlamda okul müdürümüzü, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı, TEMA ve Bakanlığımız arasında yapılan protokol çerçevesinde de 50 bin öğrencimize sıfır atık eğitimini ve bilincini kazandırmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Selçuk ve Kurum protokolü imzaladı.