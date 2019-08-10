Hayvanlarını otlatıyordu; ayı saldırınca uçuruma düştü
Hayvan otlatırken ayının saldırdığı Erdi Çelik uçuruma düştü. Jandarmanın kurtardığı Çelik, hastaneye kaldırıldı.
GÜNCEL 08.08.2019, 18:33 08.08.2019, 18:34 Enes Subaşı
EDİNİLEN bilgilere göre, Sarıkamış Karakurt Bölgesi’nde kayalık alanda hayvanlarını otlatan Çelik, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırdığı genç uçuruma düştü. Olayı gören Karakurt Barajı çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen iş makineleriyle baraj şantiyesi çalışanları yaralı gencin yanına çıktı. Bölgeye genel JAK ekipleri yaralı genci düştüğü yerden aşağı indirerek ambulansa taşıdı.
İlk müdahalesi ambulansta yapılan Erdi Çelik, daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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