Hayvan yüklü iki TIR çarpıştı: 3 kişi yaralandı, onlarca hayvan öldü

KAZA, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 20'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa’dan Gaziantep’e küçükbaş kurbanlık taşıyan Halil Çakır yönetimindeki 63 ALL 234 plakalı TIR, arıza yaptı. Küçükbaş yüklü TIR'a emniyet şeridine geçtiği sırada arkasından gelen ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 80 GB 704 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'daki koyunlar yola savruldu. TIR sürücüleri ile yanlarındaki 1 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Yola savrulan onlarca hayvan ise öldü.

YARALI KOYUNLARA SU İÇİRDİLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı olan hayvanlara elleriyle su içirerek güvenli alana taşıdı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda araçların çekilmesi ve yolun yıkanmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.