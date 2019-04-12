Hayri Doğan'sız 3 yıl geçti

BAŞKENT Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tutulurken 12 Nisan 2016'da saat 21.30 sıralarında hayatını kaybeden Hayri Doğan'ın cenazesi, bir gün sonra, 13 Nisan tarihinde binlerce seveninin katıldığı cenaze töreniyle doğup büyüdüğü Oba Mahallesi'ndeki Sekilioğlu Mezarlığı'na defnedilmişti. 1950 yılında Oba Cami Alanı Mevkii'nde hayata gözlerini açan Hayri Doğan, 1971 yılında Gençlik Kolu Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı.

SİYASETTE HEP ZİRVEYE TIRMANDI

1974 ve 1980 yılları arasında Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Doğan, 1982 yılında Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Birliği Yönetimi'ne seçilerek 1989 yılına kadar görev yaptı. 1989 yılında kurulan Oba Belediyesi'nin kurucu başkanı olarak 20 Ekim 1991 Genel Seçimleri'nde aday olduğu Antalya milletvekilliğini kazanana kadar devam etti. 1991 yılından itibaren 2 dönem Antalya Milletvekili olarak görev yapan Doğan görevi süresince Oba köyünü modern bir beldeye dönüştürdü. Doğan, Alanya geneline yaptığı yatırımlar neticesinde Antalya genelinde isminden övgüyle söz ettiren bir siyaset adamı olarak sürekli hatırlanıyor. Doğan, bugün vefatının 3. yıldönümü nedeniyle ailesi ve sevenleri tarafından dualarla anılacak.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2019, 17:53