Hayri Doğan Alanya'da dualarla anıldı 

12 NİSAN 2016 tarihinde aramızdan ayrılan ve mahşeri bir kalabalıkla 13 Nisan'da toprağa verilen merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan, 2. vefat yıldönümünde dualarla anıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da "Unutmadık, unutamadık, unutmayacağız seni... Özleminle geçti 2 yıl... Acın hala taze... Cennet mekanın olsun" dedi. Oğlu Hüseyin Doğan ise "Hayri Doğan ismi, bizim için olduğu kadar hemşehrilerimiz ve dostlarımız için de hiçbir zaman unutulmayacak ve her zaman güzel anılar ile hatırlanacaktır.

Gün boyu arayan dostlarımıza şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum" dedi.