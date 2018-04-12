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Hayri Doğan Alanya'da dualarla anıldı 

2 yıl önce aramızdan ayrılan merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan, ailesinin organizasyonu ile dualarla anıldı 

Hayri Doğan Alanya'da dualarla anıldı 

2 yıl önce aramızdan ayrılan merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan, ailesinin organizasyonu ile dualarla anıldı 

12 Nisan 2018 Perşembe 21:10
Hayri Doğan Alanya'da dualarla anıldı 
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12 NİSAN 2016 tarihinde aramızdan ayrılan ve mahşeri bir kalabalıkla 13 Nisan'da toprağa verilen merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan, 2. vefat yıldönümünde dualarla anıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da "Unutmadık, unutamadık, unutmayacağız seni... Özleminle geçti 2 yıl... Acın hala taze... Cennet mekanın olsun" dedi. Oğlu Hüseyin Doğan ise "Hayri Doğan ismi, bizim için olduğu kadar hemşehrilerimiz ve dostlarımız için de hiçbir zaman unutulmayacak ve her zaman güzel anılar ile hatırlanacaktır. 

Gün boyu arayan dostlarımıza şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum" dedi.

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Antalya Milletvekili
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