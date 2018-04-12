Hayri Doğan Alanya'da dualarla anıldı 

12 NİSAN 2016 tarihinde aramızdan ayrılan ve mahşeri bir kalabalıkla 13 Nisan'da toprağa verilen merhum Antalya Milletvekili Hayri Doğan, 2. vefat yıldönümünde dualarla anıldı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da "Unutmadık, unutamadık, unutmayacağız seni... Özleminle geçti 2 yıl... Acın hala taze... Cennet mekanın olsun" dedi. Oğlu Hüseyin Doğan ise "Hayri Doğan ismi, bizim için olduğu kadar hemşehrilerimiz ve dostlarımız için de hiçbir zaman unutulmayacak ve her zaman güzel anılar ile hatırlanacaktır.
Gün boyu arayan dostlarımıza şükranlarımı sunarak teşekkür ediyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.