Hayri Arıkan Dim TV'de 'İğneli Fıçı Nostalji'ye konuk oldu

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in, Dim TV'de (dimtv.tv) hazırlayıp sunduğu 'İğneli Fıçı Nostalji'nin bu haftaki konuğu ülkücü camianın efsane isimlerinden Hayri Arıkan oldu. Alanyalıların 'Panter Hayri' lakabıyla tanıdığı Arıkan, bir zamanlar Alanya siyasetini, Türk siyasetinin geldiği noktayı ve Alanya'nın bugünkü siyasi atmosferini değerlendirdi.

Dim'in "12 Eylül Askeri Darbesi öncesi ve sonrasında ülkemizdeki sağ-sol çatışmalarından sürekli ölüm haberleri alıyorduk. Ancak Alanya özelinde bu duruma pek rastlanmadı. Bu nasıl sağlandı?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Arıkan "Bu konuda büyük hassasiyet gösteriyorduk. Zaten siyasi olarak karşıt olduğumuz gençler, babamızın, atamızın arkadaşlarının oğullarıydı" yanıtını verdi. Dim, bu yanıtın ardından Arıkan'ın solcu gençlerle Kuyularönü Camisi önünde yaptığı görüşmeyi hatırladığını belirterek "Çocuktum ve solcularla olan diyaloğunuzu hatırlıyorum. Ilıman, ve şiddetten uzaktınız" dedi.

İşte, 'İğneli Fıçı Nostalji'de Mehmet Ali Dim'in sorularını yanıtlayan Arıkan'ın açıklamalarından satır başları:

'BUGÜN OLSA FARKLI DAVRANIRDIK'

"Bizim özellikle aile olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) yer almamız, bizim çocukluk dönemimize rastlar ki bunun en önemli sebebi merhum dedelerimin ikisinin de İstiklal Savaşı gazisi olmasıdır. Onların anlatmaları bizim Türk Milliyetçiliği fikrine kaymamıza vesile olmuştur. Dolayısıyla kurtarıcımız Mustafa Kemal Atatürk ile dedelerimizin beraber olmaları, siyasi düşünce biçimimizi Türk Milliyetçiliği, Türk-İslam Ülküsü anlayışı çerçevesinde geliştirmemize vesile oldu. Dolayısıyla o dönemlerde gelişen küresel emperyalizmin iki kutuplu bir gücü vardı. Birisi o dönemde mevcut olan Sovyetler Birliği, diğeri Avrupa ile birleşik olan ABD emperyalizmi. Türk Milliyetçiliği fikrine inanmış kişiler olarak her türlü emperyalizme karşı savaş açmamız gerekiyordu. Bu savaş fikri siyasi, içtimai ve kültürel boyuta kadar, hatta ekonomik boyuta kadar taşınması gereken bir mücadeleydi. Bundan dolayı içsel mücadele esasında o dönemdeki çatışmaların kaynağında Sovyetler Birliği’nden ziyade ABD'nin olduğunu bugün daha iyi görmekteyiz. Tabii Türk Milliyetçilerini, Ülkücüleri, emperyalizmi kontrol altına alma ihtimalleri zayıftı ama belli kesimlerin her şart ve şekilde kontrol altına alındığını görebiliyorduk. O aşamada bu vatanın evlatları birbirlerine düşürülmüştür. Tabii ki biz kendi bakış açımıza göre Sovyetler Birliği’nin emperyal düşünceyle Türkiye'ye hükmetmesi endişesi açısından ciddi bir mücadele ortamına girmiştik ama bugünkü birikimlerimizle böyle bir mücadele yeniden olsaydı, daha farklı davranabileceğimizi de biliyorum.

'AMERİKAN ASKERLERİNİ ALANYA'DA DENİZE DÖKTÜK'

O dönemde bizim yaptığımız davranışların tabii ki inanç değerlerimizle son derece bağlantısı ve etkisi olduğu gerçeği vardır. Biz insanlarımızı cenabı Allah'ın yarattığı mukaddes bir emanet çerçevesinde düşündüğümüz için, insanlarımızın elbette ki zarar görmesi gibi şeyleri istemedik. Ama ülkemiz, bayrağımız, ulusal bağımsızlığımız söz konusuysa mücadele edilmesi gerektiğine de inandık. İnsanlarımızın Türk Milleti olarak iç alanda kavgalardan uzak durması, toplumsal anarşinin geri itilmesi gerektiğine de inananlardan olduğumuz için diğer siyasi düşünce gruplarına olumlu davranmaları noktasında sürekli telkin ediyorduk. Hatta görüşmeler yapıyorduk. Ayrıca birşey daha vardır, o dönemde hatırlanması gereken Türkiye'de solun övündüğü bir şey vardır, 68 kuşağının Amerikan 6. filosu askerlerini denize döktüğü, Türk Milliyetçilerinin bunun dışında kaldığı iddia edilir, oysa Alanya'ya gelen 6. filo askerlerini o zamanki gençliğimizin de verdiği heyecan ve etkiyle Alanya'da biz denize döktük. Bu da bir gerçektir.

'12 EYLÜL'DE ABD YİNE BAŞI ÇEKTİ'

- Siz 12 Eylül darbesini yaşadınız, o gün bir anda ne değişti?

Emperyalizmin Türkiye üzerindeki kontrolünün düşük bir seviyede olmayacağını kabul etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'de olan pek çok olayın, pek çok öldürmenin, bombalamanın, karşı eylemler yaratmanın altında yatan en önemli sebep emperyal ajanların kitlesel tetikleme yarattığı gerçeği vardır. 12 Eylül'de bu çatışma boyutu terse alınmıştır. Bir anda kesilmesinin birkaç tane sebebi vardır ama en önemlisi budur, bu mücadele atmosferinde ABD yine baş çekmektedir. CIA'nın Türkiye'deki uzantılarının bu noktadaki çalışmalarını yok saymamız mümkün değildir. Hala da aynı tehlike Türk Milleti açısından bence devam etmektedir diye düşünüyorum.

'DEVLETİMİZE ASLA KARŞI ÇIKMADIK'

- Gözaltına alındınız mı?

Gözaltına alındım. Bir ay işkence gördüm ama devletin bize yaptığı bu işkenceden dolayı bile devletimize asla karşı çıkmadık çünkü biz bir inanç değeri üzerinden hareket ediyorduk. Yani inanç ve felsefe bize tesir etmiş olduğu için bize yapılan bu işkenceleri kayda almadık. Devletimize olan sevgimizde, bağlılığımızda zerrece bir azalma olmadı. Hatta daha çok endişelendik, Türk Milleti bu yanlış davranışlarla nereye gidebilir diye. Her zaman olduğu gibi bu tip bir darbeyi kabul etmemiz mümkün değildir, hala da kabul etmiyoruz. Sebebi ve şekli ne olursa olsun darbelerin tehlikesini çok iyi biliyoruz. Bir ay sonrasında mahkemeye çıkarıldık, iki yıl mahkememiz sürdürüldü, yani bir konuyu anlatmamız mümkün değildi. Hiçbir delil olmadan içeride tutulmaya devam ettik. Bir gün mahkeme başkanına dedim ki; ‘Bizi niçin bırakmıyorsunuz? Biz Türk Milleti adına mücadele veriyoruz. Bu milletin Türk Milliyetçilerine, Türk-İslam Ülkücülerine ihtiyacı var. Siz Türk Milliyetçilerini böyle içeriye atarsanız, devlet dayanak noktalarını zayıflatmış olursunuz. Bizim içeride yatmamızla alakalı, hürriyetimizi kaybetmemizin bedelini devletin ödeme imkanı olmaz, bunları yapmayın’ dediğimiz zaman verdikleri cevap klasik, ‘Biz mahkemeyiz, biz hukukun ölçülerine göre hareket ediyoruz’ şeklinde olmuştu.

'ANKARA'YA ÇAĞIRILDIM'

- Alparslan Türkeş ile nasıl tanıştınız?

Merhum Başbuğumuzla 12 Eylül öncesinden tanışıyorduk. Bölgedeki Ülkü Ocakları ve milli hareketlerin yönlendirilmesinin görevi yine bendeydi. Özel seminerlerine de defalarca gitmiş olduğum için şahsen zaten tanışıyorduk ama tabii ki daha sonraki gibi değil. O zaman Ülkü Ocakları mensubu bir genç olarak tanışıyorduk, daha sonra bir gün merhum Başbuğ içeriden (Cezaevinden) çıktıktan sonra Alanya'ya da teşrif etmişlerdi. Zaten biliyorsunuz, siz de oradaydınız, arkadaşlar karşılamaya korkuyorlardı. Başbuğumuz beni Ankara'ya çağırmıştı. ‘Başkanlık divanında görev almanı istiyorum oğlum’ dedi. Dedim ki ‘Efendim, iş durumumuz sıkıntılı olabilir, bir hayli işyerlerimiz var, bu konuda sıkıntı olmaması için girmesek falan, en azından şu aşamada Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda (MKYK) kalsak’ dedim ama 'Hayır, olmaz' demişti. Tabi o arada, o şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimiyle siyasi hayatımızı Ankara'da devam ettirmeye başladık ve o aşamada çok gayretli çalışmalar yapıldı.

'UZUN SÜRE BERABER ÇALIŞTIK'

- Devlet Bahçeli ile aynı ekipte miydiniz?

Tabii ki, beraber çalışıyorduk. Sayın Devlet Bahçeli ile uzun süre de beraber çalıştık. O zaman Devlet Bahçeli Genel Sekreter olarak görev yapıyordu. Devlet Bey Alanya'ya da geldi, burada ben karşıladım, ben ilgilendim, partinin ilk kuruluş aşamalarıydı o zamanlar. Türkiye'nin pek çok yerinde parti kuruluşlarını kendim yaptırmıştım zaten, Antalya dışındaki yerlerde de, Güneydoğu'da gitmediğimiz, özellikle şahsımın gitmediği il kalmamıştı. İlçelerin de pek çoğuna gittim ancak beldelerde gitmediğim yerler vardı. Bütün Türkiye'yi adım adım gezdik. Sayın Devlet Bahçeli o dönemde partinin genel sekreteri idi, ben de genel sekreter yardımcılığı yapıyordum. Ben teşkilatlanmaya bakıyordum, teşkilat başkanı da vardı ama onlar biraz tembel anlayışlı arkadaşlarımızdı. Yine bütün Türkiye'yi teşkilatlandırma anlamında biz yönetiyorduk. Sayın Devlet Bahçeli'nin genel başkan olduğu dönemde birlikte çalıştık. O dönemde Merkez Yönetim Kurulu devam ediyordu. Kendim istemememe rağmen arkadaşlarım 'Başkanlık divanına sen geç' demişti ve gittiğim zaman yine teşkilatlarla alakalı görev aldım. Bahçeli ile 5 ay kadar çalıştım. Bahçeli ile o dönemde bizim ilişkilerimiz bozulmadı, zaten biz Bahçeli ile genel sekreterliği döneminden bu yana siyasi düşünce biçimi bakımından farklılıkları olan kişilerdik. O çalışma aşamasında esasında uyumlu, çalışma gayreti içindeydik. Bahçeli'ye destek bile olduğumu söyleyebilirim. Ama Bahçeli ile yakın zamanda görüşmedim, en son görüşmemizin üzerinden 5 yıl geçmiştir."

'BİRİKİMİ YÜKSEK BİR İNSANDI'

- O dönemlerden unutamadığınız neler var?

Bir toplantıda gazeteciler sayın Başbuğ'a sıkıştırma babında bir takım sorular sorma gayreti içindeydiler ve Türkeş Bey onu biraz hissetti ve dedi ki ‘Arkadaşlar Türkiye'nin Avrupa'ya, İngiltere'ye vermiş olduğu altın miktarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz?’ gibi bir takım siyasi alanda hafızadan düşmüş sorular sordu ve hepsi şaşırdılar. Şaşkınlıkla karşıladılar, sonra tatlıya bağlanarak konuşmaya devam edildi. Çok zeki ve birikimi yüksek bir insandı. Türkiye'de bütün kültürel boyutları dilden coğrafyaya, tarihten dine kadar bütün alanlara fevkalade vakıfiyeti olan bir şahsiyetti ve sürekli kitap okuyan birisiydi. Beraber gezdiğimiz için biliyorum, genelde Atatürk'e çok benzetirdim. Nasıl ki Çanakkale Cephesi'nde hep elinde talimatları vardı, Başbuğ'da da yola çıktığımız zaman elinde kitap olurdu.

'BU BENCE BİR İLTİHAK'TIR'

- Şu anda Türkiye'nin geldiği noktada Milliyetçi Hareket Partisi nerededir?

Bunu şöyle düşünmek lazım, bu meselede aklın çok iyi kullanılması lazım, düşüncelerin, fikirlerin kullanıldığı gibi. Yani şöyle bakmak gerekiyor. Bir siyasi parti, kendi siyasi varlığını başka bir partinin endeksine girerek devam ettirmek isterse yeri bellidir. Bu bir ittifak meselesi değildir. Eğer bir ittifak olsaydı, şartları ve zemini uygun olsaydı, uygun bakılabilirdi. Ama bu bence bir iltihaktır.

'BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM'

- Türkiye'nin geleceğinde İyi Parti'yi görüyor musunuz?

Ben samimiyetimle şöyle düşünüyorum, İyi Parti iddialı bir çıkışla yoluna devam ediyor, Meral hanımın da ortaya koyduğu politikalar küçümsenmeyecek derecede ciddiyet taşıyor ve güven taşıyor. Pek çok insan farklı düşünse bile Meral Akşener'in fikri zemin olarak iyi bir Türk Milliyetçisi ve Atatürkçü bir anlayışa sahip olduğunu sanıyorum. Şunu açıkça ifade edeyim, böyle bir inancım olmasa adından bile bahsetmem çünkü benim siyasetimde kendime ait beklentiler yoktur. Millet adına beklentilerle yola çıkmışım ve o noktada da devam ediyorum. Ben başarılı olacağına inanıyorum, samimi olduğuna inanıyorum."