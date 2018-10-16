Hayırseverden köyüne dev Türk Bayrağı

AKSEKİ'NİN Alaçeşme Mahallesinde doğup, küçük yaşta İstanbul'a giderek ticarete atılan 80 yaşındaki Mehmet Uslu, köyüne 36 metre boyunda dev Türk Bayrağı direği diktirdi. Direğe ise 54 metrekare büyüklüğünde dev Türk Bayrağı asıldı.

Alaçeşme Mahallesi muhtarı Mustafa Pınarbaşı, “Mehmet amcamız küçük yaşta İstanbul'a gitse de köyünü hiç bir unutmamıştır. Köyümüze bugüne kadar bir çok hizmetlerde bulunmuştur. En son ise köyümüze dev Türk Bayrağı dikmiştir. Bölgemizde bu kadar büyüklükte Türk Bayrağı direği yoktur. Bayrak Akseki-Manavgat karayolunda yol üzerinde devasal şekilde kendini gösteriyor. Türk Milletinin onuru olan bayrağımız semalarda dalgalanıyor" dedi.

Abdullah Yılmaz da hayırsever işadamının Alaçeşme Mahallesine bir çok hayır işleri yaptığını söyledi. Yılmaz, "Mehmet amca köyümüzün adeta bir babası gibidir. Köyümüze her türlü yardımı yapmakta. En son ise Dev Türk Bayrağı direğini dikerek şanlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmıştır. Çevreden "sen nerelisin" diye soranlara "ben bayraklı köydenim" diyorum. Akseki bölgesinde böyle devasal Türk Bayrağı direği yoktur" diye konuştu.