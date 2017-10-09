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Hayırsever işadamı hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinin vergi rekortmeni hayırsever işadamı Necmi Çakıcı 73 yaşında hayatını kaybetti. 

Hayırsever işadamı hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinin vergi rekortmeni hayırsever işadamı Necmi Çakıcı 73 yaşında hayatını kaybetti. 

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:17
Hayırsever işadamı hayatını kaybetti
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MANAVGAT Taşağıl Mahallesi, Güvercinlik Mevkiinde Tarımsal Üretim Faaliyetleri ve Soğuk Hava Deposu İşletmeciliği faaliyetinde bulunan Necmi Çakıcı, 2014 yılında akciğer kanserine yakalanmıştı. Çakıcı, tedavi gördüğü İstanbul'da özel bir hastanede hayatını kaybetti. Evli 3 çocuk, 1 torun sahibi olan Çakıcı’nın cenazesi İstanbul Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
1944 yılında Erzurum’da dünyaya gelen Necmi Çakıcı, 1950 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Galatasaray Lisesi’ndeki eğitimini maddi imkansızlıklar yüzünden yarım bırakarak ticarete atıldı. İstanbul’da Taş Ocakçılığı ve İnşaat sektöründe, Bursa, Kırklareli ve Antalya’da ise Tarımsal alanda faaliyet gösterdi. 2003 yılında Manavgat Taşağıl Mahallesi Güvercinlik Mevkiinde Tarımsal Üretim Faaliyetleri ve Soğuk Hava Deposu İşletmeciliği faaliyetine başlayan hayırsever işadamı Necmi Çakıcı, faaliyete başladığı 2003 yılından itibaren aralıksız olarak 14 yıl boyunca Manavgat ve Antalya Vergi Rekortmenleri listesinde zirvede yer aldı.
 

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AntalyaManavgatNecmi Çakıcıİstanbul Sarıyer Kilyos Mezarlığı
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