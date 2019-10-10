Haydar Karadağ, Gökhan Koca ile 'Günaydın Alanya'nın konuğu oluyor

HAYDAR Karadağ, 11 Ekim Cuma Günü saat 10:50'de Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca'nın hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya' programının canlı bağlantı konuğu oluyor. Sakın Kaçırmayın!

Haydar Karadağ kimdir?

1976 yılında Almanya'da dünyaya gelen Haydar Karadağ, müzik eğitimine ilk olarak 5 yaşında piyano çalarak başladı.Küçük yaşlarda müzik ile tanışan Karadağ'ın bu tutkusu ilk okul çağlarında da devam etti.Ve Türkiye'de eğitim gören sanatçı okul korolarında şarkılar söyledi.Lise dönemlerinde Gitar ile tanışan Karadağ aynı zamanda ilk olarak kendi şarkılarını da bu yıllarda yazmaya başladı. 90 yıllarda Almanya'da bulunan sanatçı, Alman bir prodüktörle anlaşma sağlayayarak profesyonel anlamda müziğe ilk adımını attı.Ardından 1998 yılında 'Raks müzikle' 9'da 9 albümü için bir araya geldi. 'Maraz' ismini verdiği şarkısısını Ünlü sanatçı 'Sibel Can' seslendirdi...Sade bir yaşam süren Karadağ, müziğe de bu tarzını katarak, ruhunun derinliklerinden yansıyan ışıkla içinden geldiği gibi yapmakta...

Uzunca bir süre çalışmaları stüdyo'da devam eden Haydar Karadağ'ın 'Kalsaydık Böyle' isimli çalışması Febyo Taşel müzik yönetmenliğinde DMC Müzik tarafından çıktı.....

Çok beğenilen bu şarkısının ardından ikinci çalışması olan, 'İkimiz' isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu....Şarkının yapımcılığını DMC Müzik, yönetmenliğini ve prodüktörlüğüne ise; Emre Bayar üstlendi.

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.