Hayatını kaybeden çalışanın kıdem tazminatını ailesi alabilir mi?

İŞÇİ vefat ettiğinde kazandığı kıdem tazminatı hakkı ne olur sorusunun cevabı merak ediliyor. Çalışan hayatını kaybederse bu durumda kıdem tazminatı hakkı kayıp mı olur yoksa ailesi tarafından alınabilir mi? İşte cevabı!

İŞÇİ VEFAT EDERSE KIDEM TAZMİNATI NE OLUR?

İşçi vefat etse dahi hakları saklıdır. Vefat eden çalışana ait kıdem tazminatı, tüm yasal mirasçılarına veraset ilamındaki hisseleri oranında ödenir.