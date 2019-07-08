Hayatıma kastım yok, kaskım var! ‘Hayatımı Kafama Takıyorum’

MOTOSİKLET gerek ekonomik olması, gerekse de trafikte zaman kazandırması bakımından insanların en çok tercih ettiği ulaşım araçlarından birini oluşturuyor. Herhangi bir kaza anında arabaya nazaran sürücüsünün daha korunaksız olması ise motosiklet sürücülerinin çok daha dikkatli olmalarını zorunlu kılıyor. Bu noktada sürücülerin alması gereken ilk güvenlik önlemi de şüphesiz ki kaskını takmak oluyor. Kask takmanın kazalarda sürücünün hayatını kurtarma ihtimalini yüzde 40, kafa yaralanmalarını ise yüzde 70 oranında azalttığı belirtiliyor.



‘HAYATIMA KASTIM YOK, KASKIM VAR’

Antalya genelinde 11 bin polis ve jandarma ‘Hayatı Kafama Takıyorum’ sloganıyla uygulamalar gerçekleştiriyor. Alanya’da da emniyet güçleri bugün Atatürk Anıtı önündeydi. Uygulama kapsamında motosiklet sürücüleri durduruldu ve sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan motosiklet sürücüleri başlarından geçen kazaları anlattılar ve kasksız trafiğe çıkmanın ne denli tehlikeli olduğuna bir kez daha kendi deneyimlerinden yola çıkarak dikkat çektiler.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 16:02