'Hayatı Aydınlat' projesi, engellilere enerji istasyonu oluyor2

2016 yılından bu yana İstanbul Avrupa Yakası’nda 13 akülü sandalye şarj istasyonu kuran CK Enerji, bu sayıyı 2019 sonuna kadar 25’e çıkarmayı planlıyor. Ücretsiz olarak enerji dolumu yapılan bu istasyonlarla bir yandan engelli vatandaşların hayatın içinde yer almalarına destek verilirken diğer yandan da farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

CK Enerji tarafından 2016 yılında başlatılan ‘Hayatı Aydınlat’ projesi, 5’inci etkinliği CK Enerji Boğaziçi Elektrik çalışanlarının ‘sesleriyle’ destek verdiği “Hayatı Aydınlat Konseri”, Günhan Özmen yönetiminde ve ünlü şarkıcı, söz yazarı Selami Şahin’in eşliğinde düzenlendi. Konserden elde edilen gelirle 12’si İstanbul Avrupa Yakası, 2’si Antalya, 1’i Sivas’ta olmak üzere toplam 15 akülü sandalye şarj istasyonu kurulması planlanıyor.



Hedef hayatın içinde engelsiz yaşam

Konser öncesinde bir konuşma yapan Cengiz Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Cengiz, Hayatı Aydınlat projesi ile hayatın içinde engelsiz bir yaşama destek olmayı hedeflediklerini dile getirerek, “Bedensel engelli vatandaşlarımızın akülü sandalyelere sahip olması ne yazık ki hayatın içinde yer almalarına yetmiyor. Dışarı çıktıklarında akülü sandalyelerini şarj edecek istasyonlar da bulunmalı. Biz de değerli belediyelerimiz ile iş birliği yaparak ulaşımda kilit nokta olarak kabul edilen yerlere şarj istasyonları kuruyoruz. Özellikle siz değerli çalışma arkadaşlarımın projeye sahip çıkması bizler için çok önemli. Engelsiz yaşam için projede yer alan ve destek veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor ve Hayatı Aydınlat’maya devam diyorum” ifadesini kullandı.



CK Enerji’nin 2016 yılından bu yana devam eden Hayatı Aydınlat projesi kapsamında hedefin İstanbul, Antalya, Burdur, Isparta, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde kilit ulaşım noktalarında yer alacak akülü sandalye şarj istasyonları ile engelli vatandaşların yaşamın içinde yer almasına destek olmak ve farkındalık oluşturmak olduğu kaydedildi.



7 okula özel sınıf yapıldı

Hayatı Aydınlat Projesi çerçevesinde akülü sandalye şarj istasyonlarının yanı sıra CK Enerji, ‘Association for Coaching Türkiye’ Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı ile birlikte özel çocuklara özel sınıflar da yapıldı. Konserlerde katılımcıların ve sponsorların bağışlarından oluşan kaynak, sınıf ve şarj istasyonlarının kurulması için kullanılıyor. Projenin önemli bir aşaması da ‘Association for Coaching Türkiye’ koçları tarafından sağlandı. Atanan öğretmenlere ve velilere gönüllülük esasına dayalı olarak koçluk hizmeti verildi.

