Hayat kurtaran uyarı

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri hafta sonu uygulamasında vatandaşların alkollü araç kullanmamaları konusunda bir ilke imza attı. Uygulama için eğlence mekanlarını seçen trafik polisi ekipleri, tam eğlencenin ortasında sanatçının elinden mikrofonu alarak vatandaşlara alkollü araç kullanılmaması için uyarıda bulundu. Yapılan uygulama ile polisin vatandaşa tuzak kurmadığı, vatandaşın can ve mal güvenliği için çalıştığı gösterildi.

TİCARİ TAKSİYI TERCİH EDİN

Görüntülere yansıyan uyarıda, eğlence mekanında solistin mikrofonunu alan trafik polisi, "Dışarıda alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama var. Alkollü olarak araçlarınızı kullanmayın. Başkalarının ve kendinizin can ve mal güvenliğiniz için kesinlikle alkollü olarak direksiyona geçmeyin. Can güvenliğiniz ve emniyetiniz açısından alkollü iseniz ticari araçlarını tercih etmenizi tavsiye ediyoruz" diye uyardı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nden 4 polis, uygulama boyunca 20 eğlence mekanını dolaşarak vatandaşı bilgilendirdi.

VATANDAŞ TEŞEKKÜR ETTİ

Eğlence mekanlarında vatandaşın yaklaşımı da olumlu oldu. Uyarıda bulunan polisin sözlerini tamamlamasını alkışlarla destekleyen vatandaşlar polisin bu uygulamasına teşekkür etti. Polisin mekana gelerek böyle bir uygulama yapmasının vatandaşın can ve mal güvenliğine verdiği öneme vurgu yapan Antalyalılar, "İlk kez böyle bir uygulama ile karşılaştık. Küçük bir uyarı bile insan hayatı için çok önemli" diye konuştu.

UYARILARIN yetmediği noktada ise cezalar devreye girdi. Polis ekipleri hafta sonu il merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı trafik denetleme uygulaması yaptı. Denetimlerde bin 400 araç kontrol edildi. Yapılan denetlemelerde 54 alkollü sürücüye işlem yapılarak 101 bin lira ceza kesildi. Alkolden işlem gören araçların 26'sı ise otoparka çekildi. Denetimlerde ayrıca 5 drift yapan araca ise toplamda 40 bin lira ceza yazıldı. Aynı kapsamda motosiklet denetimlerinde ise 132 motosiklete kurallara uymadığı için 39 bin lira ile cezalandırıldı. İl geneli trafik uygulamasında polis toplamda sürücülere 180 bin lira ceza kesti. Trafik ekipleri ayrıca motosikletlere yönelik yapılan uygulamada ise 600 motosikletten 132'sine 40 bin lira ceza kesildiğini kaydetti.