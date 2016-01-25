Havalimanında şüpheli valiz alarmı

OLAY, dün saat 15.30 sularında Antalya Havalimanı Dış Hatlar 2 Terminali önünde meydana geldi. Terminal önünde sahipsiz bir valiz olduğunu gören güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şüpheli valizin etrafını güvenlik şeridi ile kapattı. Terminale yolcu giriş ve çıkışına ise izin verilmedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha ekipleri valiz etrafında çalışma yaptığı esnada valizin sahibi geldi. Valizini dalgınlıktan unuttuğunu söyleyen şahsın valizini almasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Polis, ardından terminali giriş çıkışa açtı.