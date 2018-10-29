Havalimanında Cumhuriyet coşkusu

ANTALYA Havalimanı işletmecisi FRAPORT-TAV Antalya Airport, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla havalimanında çeşitli kutlamalar gerçekleştirdi. Cumhuriyet şarkılarını seslendiren Street Band Bando Takımı, havalimanındaki yolcular tarafından ilgiyle izlendi. Yolcular ellerindeki valizleri bırakıp gösteri ekibinin şarkılarına alkışlarla eşlik ederek Cumhuriyet kutlamalarına katıldı. FRAPORT-TAV Antalya Havalimanı ekibi ise Street Band Bando Takımı'yla birlikte, gelen yolcuları balonlarla karşıladı.

FRAPORT-TAV Antalya Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonunun giriş kapısı olarak her gün on binlerce yolcuya en iyi seyahat deneyimini sunmak üzere çalışıldığı belirtilerek, "Cumhuriyetimizin 95'inci yıl dönümünü yolcularımızla birlikte coşkulu biçimde kutlamaktan mutluluk duyduk" denildi.