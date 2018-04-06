Havalimanında cübbe ve sarık kavgası: Terbiyesizlik yapma

İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda ilginç bir tartışma yaşandı.

Sarık takıp cübbe giyen vatandaşı gören kadın yolcu; birden yolcuların beklediği alanda telefonunu alarak 2596 sayılı kanunu bağıra bağıra okumaya başladı. Bunun üzerinde havalimanında bekleyen yolcular kadına tepki gösterdi. Uçağı bekleyen vatandaşlar hakaret eden kadına dönerek, "Kimse sizi dinlemek zorunda değil, sizi ilgilendirmez" şeklinde tepki göstermesine rağmen sözlerine devam eden kadın için daha sonra güvenlik görevlileri geldi.

"TERBİYESİZLİK YAPMAYIN"

Bu arada olayın muhatabı olan sarıklı ve cübbeli vatandaş ise kendisine hakaret eden kadına dönerek, "Terbiyesizlik yapmayın" şeklinde telkinde bulundu. Etrafta çocukların ve yaşlıların olduğunu, herkesin bu durumdan rahatsız olduğunu belirten sarıklı vatandaş, tüm çabalarına rağmen kadının tepki çeken tavırlarının önüne geçemedi.