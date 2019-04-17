HAVALİMANININ varlığının esnaf için bir artı yaratmadığını ifade eden Gazipaşa esnafı, “Gazipaşa’da daha çok konaklama imkanı olursa havalimanının da etkisini görebiliriz. Daha fazla otel olması gerekiyor” açıklamasında bulundu. İşletme ve dükkan sahipleri, Gazipaşa’nın önümüzdeki yıllarda atılım yaparak önemli bir konuma geleceği söylemleriyle ilgili, “Havalimanının bize tek katkısı İstanbul ve Ankara’ya gitme durumunda ulaşım kolaylığı sağlaması oldu. Bunun dışında bize yansıyan bir hareketlenme yok. Senelerdir aynı söylemleri duyuyoruz ancak etkili bir yatırım göremedik. Bundan sonra yatırımlar yapılırsa tabii ki gelişim sağlanır” ifadelerini kullandı.
Havalimanı Gazipaşa’ya neler kattı?
Gazipaşa–Alanya Havalimanı’nın faaliyete geçmesinin ardından Gazipaşa’nın da özellikle turizm açısından hareketlenmesi bekleniyordu. Dim TV bugün Gazipaşa’ya giderek Gazipaşa halkına havalimanının faaliyete geçmesinden sonra yaşanan değişiklikleri sordu. Havalimanından sonra esnafın işlerinde bir artış görülüp görülmediğini sorduğumuz Gazipaşa çarşısı esnafı, “Esnafın işleri artmadı, havalimanının açılmasının şehir ekonomisine yansımasını henüz göremedik” dedi