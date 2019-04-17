Havalimanı Gazipaşa’ya neler kattı?

HAVALİMANININ varlığının esnaf için bir artı yaratmadığını ifade eden Gazipaşa esnafı, “Gazipaşa’da daha çok konaklama imkanı olursa havalimanının da etkisini görebiliriz. Daha fazla otel olması gerekiyor” açıklamasında bulundu. İşletme ve dükkan sahipleri, Gazipaşa’nın önümüzdeki yıllarda atılım yaparak önemli bir konuma geleceği söylemleriyle ilgili, “Havalimanının bize tek katkısı İstanbul ve Ankara’ya gitme durumunda ulaşım kolaylığı sağlaması oldu. Bunun dışında bize yansıyan bir hareketlenme yok. Senelerdir aynı söylemleri duyuyoruz ancak etkili bir yatırım göremedik. Bundan sonra yatırımlar yapılırsa tabii ki gelişim sağlanır” ifadelerini kullandı.