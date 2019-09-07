Havai fişek atana, attırana 36'şar bin lira ceza!

ALANYA'DA eğlence mekanları, kafe ve restoranlarda saat ayrımı yapılmaksızın atılan havai fişeklere tepkiler çığ gibi büyürken önceki gün Antalya Valisi Münir Karaoğlu'nun talimatıyla Alanya'da havai fişek atmak yasaklanmıştı. Alanya Emniyeti'nin de sıkı denetimleri ile işletmelerin kurallara uyup uymadığı kontrol edilmeye devam ediyor. Havai fişeklerin çevreye verdiği zarar ve yarattığı gürültü kirliliği kamuoyunda git gide daha fazla yer bulmaya devam ederken bugün bir haber de Gaziantep'ten geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül kentte hava fişek atmanın yasak olduğunu hatırlatarak, bu kuralı ihlal eden mekanlara, attıranlara ve atanlara 36'şar bin TL cezai işlem uygulanacağını açıkladı.Vali Gül, kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gaziantep’te havai fişek atılması yasak olmasına rağmen sık sık bu kural ihlal ediliyor. Aldığımız son kararla havai fişek yasağını ihlal eden;

Mekanlara 36 bin TL

Attıranlara 36 bin TL

Atanlara 36 bin TL olmak üzere çevre kanununa göre ayrı ayrı cezai işlem uygulanacaktır..."

Antalya Valiliğinin talimatıyla Alanya'da da yasaklanan havai fişek atımının tekrarlanması halinde uygulanacak yaptırımın ilerleyen günlerde belirlenmesi bekleniyor.