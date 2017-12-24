Havada panik! THY uçağı GZP'ye inemedi

İSTANBUL Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve Gazipaşa Alanya Havalimanı’na iniş yapmak için Alanya semalarında 9 tur atan Türk Hava Yolları’na (THY) ait TK 2592 sefer sayılı uçak hava muhalefeti nedeniyle GZP’ye inemeyince Antalya havalimanına divert edildi. Yolcuların otobüslerle taşınacağı öğrenildi. Bu arada, GZP'de pistinde Moskova'ya gitmek için bekleyen Pobeda uçağı 20 dakika gecikmeyle kalkış yaptı.
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