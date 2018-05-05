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Havada panik anları! Pilot, yasaklı bölgede görünce hemen kuleyi aradı

Atatürk Havalimanı'na inişe hazırlanan uçağın pilotu, yasaklı bölgede gördüğü drone'u hemen kuleye bildirdi

Havada panik anları! Pilot, yasaklı bölgede görünce hemen kuleyi aradı

Atatürk Havalimanı'na inişe hazırlanan uçağın pilotu, yasaklı bölgede gördüğü drone'u hemen kuleye bildirdi

05 Mayıs 2018 Cumartesi 07:53
Havada panik anları! Pilot, yasaklı bölgede görünce hemen kuleyi aradı
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İSTANBUL Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için alçalan uçağın pilotu, hava sahası üzerinde bir drone görünce durumu kuleye bildirdi. Yasaklı bölgede uçurulan drone'u bulmak için yetkililer araştırma başlattı.

PİSTE İNİŞ İÇİN ALÇALAN PİLOT GÖRDÜĞÜ DRONE'Yİ KULEYE BİLDİRDİ

Ataköy-Florya istikametini kullanarak akşam saatlerinde piste iniş için alçalan uçağın pilotu, 2 bin 500 mil seviyelerinde ve 270 metrede drone gördüğü kuleye aktardı.


PİLOT KONUM BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Pilotun verdiği rapor üzerine kule iniş için hazırlanan diğer uçaklara da konu hakkında bilgi vererek drone'un görüldüğü konum bilgisini aktardı. Pilot ve kule görevlisi arasında yaşanan diyaloglar da telsiz konuşmalarına yansıdı.

-KULE:Bir durumdan kasıt nedir efendim ?

-PİLOT:Drone Drone

-KULE:Drone alındı.

EKİPLER DRONE'NİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Bu arada Uçakların iniş ve kalkış güzergahı üzerinde uçurulan drone'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin tarafından yapılan incelemelerde ise drone bulunamadı.

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Atatürk HavalimanıPilotYasaklı BölgeKule
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