Havada kabus! Doluya havada yakalanan uçağın içinden ilk görüntü

GEÇTİĞİMİZ aylarda İstanbul'u etkisi altına alan dolu ve fırtınaya havada yakalanan Atlasglobal'e ait yolcu uçağının kokpit camları çatlamış, burun kısmı ise parçalanmıştı. Uçağın ön camlarından görüş açısı kalmadığı için Ukraynalı pilot uçağı yan yatırarak indirmeyi başarmıştı.

PANİK ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Kalkıştan kısa bir süre sonra yakalandığı fırtına sebebiyle geri dönen uçağın dış görünüşü oldukça korkutucuydu. Şimdi ise uçaktaki yolcuları panik içinde bırakan bu anların videosu yayınlandı. Bu esnada sakin kalmayı başaran bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydettiği anlarda içerideki korku dolu anlar göze çarpıyor.

UÇAK İNİNCE ALKIŞ KOPTU

Bazı yolcuların dualar ettiği görülüken, denize iniş yapılacağını düşünen bazı yolcular ise can yeleklerine sarılıyor. Uçak sorunsuz bir şekilde iniş yaptıktan sonra ise yolcuların büyük bir mutluluk yaşadığı ve kaptanı alkışlayarak teşekkür ettikleri görülüyor.