Havada Alanya tanıtımı

2016’NIN Ekim ayında Litvanya Hava Yolları Şirketi Small Planet ekibini Alanya’ya davet ederek ağırlayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Derginin bize ayırdığı sayfalar, Alanya’nın tanıtımı için büyük değer taşıyor” dedi. Yıl içinde Polonya, Finlandiya, Mısır, İngiltere, Arnavutluk, Fransa, Norveç, Almanya, İspanya, İskoçya, Afrika, Asya gibi birçok güzergaha uçuş yapan Small Planet Hava Yolları, uçak içi dergisi Small Planet, güzel bir Alanya tanıtımı yaptı. Dergi, son sayısında Alanya’nın tarihi, kültürü, turizmi, misafirperverliği gibi konuların yanısıra, Başkan Yücel’in bir röportajına da yer verdi.

‘ALANYA’NIN TANITIMINA DESTEK

VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Aralık–Ocak ayı boyunca Small Planet’n tüm uçuşlarında yer alacak 6 sayfalık Alanya haberleriyle ilgili değerlendirmede bulunan Yücel “Alanya’nın tanıtımı ile ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü tanıtıma destek vermeye devam edeceğiz. Bize ayrılan sayfalar Alanya’nın tanıtımı için büyük değer taşıyor. Small Planet Hava Yolları ekibine teşekkür ederim” dedi. Small Planet Havayolları Şirketi aynı zamanda Litvanya’nın başkenti Vilnius’tan Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na da haftada iki gün sefer düzenliyor.

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