30 ülkeden sektörde söz sahibi bini aşkın uzman ve yöneticinin katılımıyla gerçekleşen Air Convention 2018’de, sivil havacılık sektörü tüm yönleriyle masaya yatırıldı. Hitit “Havacılık Endüstrisindeki Büyük Değişimler ve Sektörün Geleceği” konulu panelde bir sunum gerçekleştirdi.

Havaalanlarında beklemek mazide mi kalacak?

Yolcu deneyimi açısından gelecekte bizleri nelerin beklediği ve teknolojik gelişmelerin yolcu davranışlarını nasıl değiştirdiği konusunda bir sunum yapan Hitit Ürün Eğitim Müdürü Özge Akıncı, özellikle Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA)’nin One ID konseptiyle birlikte havaalanlarında yolcuları bekleyen devrimden şu sözlerle bahsetti: “Havayolu yolcu sayısının giderek artması, buna karşın havaalanlarının altyapılarındaki yetersizlikler, günümüz gerçekleri nedeniyle giderek artan güvenlik tedbirleri ve yasal süreçler yolcu deneyimini uzun ve sıkıcı bir hale getirmiştir. Bu uzun süreçleri ortadan kaldıran ve kesintisiz havaalanı tecrübesi vaadeden bir konsept uygulama olarak ortaya çıkan One ID, IATA’nın son dönemde sektör için ortaya koyduğu vizyoner adımlardan biri... Havayolu seyahatinin uzun prosedürlerini yolcular lehine azaltmayı amaçlayan bu uygulamanın uzun vadede, sektörün büyümesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda 16 ülkeden 23 havayolu firmasına yazılım hizmeti sunan Hitit de bir IATA üyesi olarak, tüm bu gelişmeleri iş ortaklarına en hızlı şekilde adapte ederek, sektörün büyümesinde kendi payına düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirecek"