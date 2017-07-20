Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Hava yastığı boğazını kesti, aile mahkemeye gidiyor

İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde, işadamı Abdullah Tarakçı’nin kullandığı lüks otomobil, önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte açılan hava yastığındaki 13 santimetrelik metal cisim, Tarakçı’nın boğazına isabet etti. Tarakçı’nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından otomobil firmasına dava açacaklarını söyledi

Hava yastığı boğazını kesti, aile mahkemeye gidiyor

İZMİR’in Gaziemir İlçesi’nde, işadamı Abdullah Tarakçı’nin kullandığı lüks otomobil, önünde fren yapan otomobile arkadan çarptı. Çarpmayla birlikte açılan hava yastığındaki 13 santimetrelik metal cisim, Tarakçı’nın boğazına isabet etti. Tarakçı’nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından otomobil firmasına dava açacaklarını söyledi

20 Temmuz 2017 Perşembe 16:39
Hava yastığı boğazını kesti, aile mahkemeye gidiyor
banner404

KAZA , 15 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Akçay Caddesi’nde meydana geldi. Sakarya’da inşaat firması bulunan işadamı Abdullah Tarakçı, 34 RL 5919 plakalı lüks otomobiliyle Gaziemir’den Karabağlar yönüne seyir halindeyken, önünde fren yapan 42 HVG 80 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tarakçı’nın otomobilinin hava yastıkları açıldı. Açılan hava yastığı içindeki yuvarlak metal bir cisim, fırlayarak Tarakçı’nın boğazına isabet etti. Boğazında kesikler oluşan, dişlerinde ve çene kemiğinde kırıklar meydana gelen Tarakçı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Tarakçı’nın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"YARGIYA TAŞIYACAĞIZ"

Tarakçı’nın eşi Duygu Tarakçı, kazanın ardından konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Eşinin yaralanmasına neden olan cisim nedeniyle otomobil firmasına dava açacaklarını belirten Tarakçı, "Eşimin şu an durumu iyi, ancak çok ağır yaraları var. Bu ağır tahribata neden olan cisim hava yastığından çıkmış. Ortada bir ağır yaralanma olduğu için konuyu yargıya taşıyacağız. Kaza raporlarında da her şey belli" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Abdullah TarakçıİzmirHava Yastığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim