Hava sıcaklığı -9'a düştü, nehrin yüzeyi buz tuttu
Hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri’nin yüzeyi buz tuttu
GÜNCEL 17.11.2019, 12:33
ARDAHAN'DA hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehrin kıyısına gelenler, nehre taş fırlattı ve hatıra fotoğrafı çekti. Vatandaşlar, Ardahan’da havaların soğuduğunu, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte Kura nehrinin de buz tutmaya başladığını söyledi.
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